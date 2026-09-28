Televisión Canaria emite el documental ‘El Caso Kárate’, que analiza las causas del mayor proceso de pederastia juzgado en España

Laura Bueno, la codirectora del trabajo audiovisual en el que participa RTVC, destaca que el objetivo prioritario es «poder ayudar a detectar el abuso sexual a menores de edad»

Televisión Canaria estrena el documental ‘El Caso Kárate’, dirigido por Laura Bueno y Eulogio Romero, este martes 29 de septiembre, a las 22:30 horas. Esta coproducción de Radio Televisión Canaria, RTVE y Mediareport Producciones Audivisuales, analiza las claves del mayor proceso de pederastia juzgado en España, en relación a la trama de abusos sexuales y corrupción de menores que durante casi 30 años tuvo lugar en una academia de artes marciales de Gran Canaria. Tras su emisión en TDT de Televisión Canaria, el documental también estará disponible en la plataforma Canarias Play.

El documental, rodado en Gran Canaria, usa el género true crimen, para acercar a los telespectadores a un caso que concluyó con la condena a 302 años de cárcel para el principal acusado, Fernando Torres Baena, junto a penas de 148 y 126 años para dos de sus monitoras, María José González Peña e Ivonne González Herrera, respectivamente. ‘El Caso Kárate’ reconstruye, a través de las propias víctimas, cómo pudo mantenerse el silencio durante tantos años y los mecanismos psicológicos que lo hicieron posible.

Según explica Laura Bueno, «el documental está centrado en el aspecto psicológico de las víctimas, ellas han sido muy valientes sentándose frente a una cámara y enfrentándose a sus recuerdos». Además, subraya que uno de los objetivos primordiales de este trabajo periodístico es «poder ayudar a detectar el abuso sexual a menores de edad, que es un problema muy complicado de abordar».

La codirectora, y también coguionista del documental, explica que «el abuso sexual a menores de edad sigue siendo un gran problema, al que la sociedad le suele dar la espalda porque es un tema incómodo. Los niños», continúa, «no denuncian porque el abuso suele producirse dentro del seno familiar o, como en este caso, en el ámbito del deporte, de mano del entrenador, la persona que admiran, el que les puede llevar a ser campeones».

En ese sentido el documental pone especial atención a los mecanismos psicológicos y de manipulación que Torres Baena utilizó para ejercer el control total sobre todas sus víctimas. El trabajo audiovisual también se apoya en los testimonios de los investigadores del caso, que relatan lo que encontraron en aquella casa, como libros sobre sectas o de educación infantil.

Testimonios de los investigadores

Entre los testimonios que participan en el documental se encuentra Eva Bajo, directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas y especialista en abuso sexual infantil, que además realizó el análisis psicológico de Torres Baena; Carlos Tallón y Raquel Muñoz, investigadores de la Policía Nacional que indagaron en el caso; Miguel F. Ayala, coautor, junto a Marisol Ayala del libro ‘La secta del kárate. La mayor trama de pederastia de la historia de España’; y Sergio Armario, abogado de Ivonne González.

‘El caso Kárate’ pone también sobre la mesa cuestiones que fueron objeto de debate durante todo el transcurso del proceso judicial, desde el derecho a la intimidad de las víctimas o los límites de la información. Sobre ese aspecto, Laura Bueno señala que «la sentencia fue ejemplarizante. Es la palabra que utilizan los expertos cuando hablamos de la condena interpuesta a Torres Baena, pero yo me remito literalmente a una pregunta que plantea una de las víctimas en el documental y que resume mucho nuestro sistema judicial: ¿De qué sirve que le condenen a 302 años de cárcel si con suerte, va a salir a los 20 años? A Torres Baena», añade, «le encierran en 2010 y su primer permiso penitenciario lo recibe en 2022. ¿Se trabajó con él dentro de la cárcel? ¿Recibió algún tipo de terapia para agresores sexuales? ¿Es posible la reinserción en este tipo de perfiles? Este es un gran debate», sentencia Bueno.

Resolución del caso

En abril de 2014 el Tribunal Supremo confirmaba las condenas que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas había impuesto por delito de abusos sexuales continuado y corrupción de menores a Fernando Torres Baena, Ivonne González Herrera y a María José González Peña. A esta última la Sala le absolvió de uno de los delitos de abusos sexuales.

Así, el alto Tribunal confirmaba las penas que oscilaron entre los 128 años de prisión y los 302 en el caso de Torres Baena. La Audiencia Provincial de Las Palmas había considerado probado que este profesor de kárate, que regentaba un gimnasio de artes marciales y que durante 30 años se dedicó a formar a diversas generaciones de jóvenes en el mundo del kárate, valiéndose de su «ascendencia espiritual por su condición de maestro», consiguió mediante técnicas de manipulación psicológica que sus alumnos se doblegaran a sus requerimientos en materia sexual.

En la actualidad, Torres Baena cumple actualmente condena en el Centro Penitenciario Las Palmas I, en Las Palmas de Gran Canaria, después de que se le revocara el tercer grado que le permitía cumplir la pena en régimen de semilibertad.

Con la coproducción de este documental, Radio Televisión Canaria ratifica su compromiso de apoyar aquellos trabajos que apuestan por abordar la memoria colectiva y afrontan casusas sociales, como en este caso, la prevención frente al abuso sexual infantil.