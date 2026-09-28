‘Roscas y Cotufas’ desplazará el micrófono hasta la acampada en la Puerta del Sol en Madrid

El magacín vespertino de La Radio Canaria, de 15:00 horas a 19:30 horas, de lunes a viernes, hablará también sobre Las Palmas de Gran Canaria como ciudad sede del mundial de fútbol 2030

La semana arranca con más actualidad en el programa vespertino de La Radio Canaria que dirige y presenta Kiko Barroso y que se emite cada día entre las 15:00 horas y las 19:30 horas. Esta tarde de lunes el magacín ‘Roscas y Cotufas‘ trasladará el micrófono a la primera línea del KM 0 de España, a la Puerta del Sol en Madrid, donde acampan desde el pasado viernes cientos de personas en protesta por los desahucios.

«Hoy lunes estaremos pendientes de la ‘acampada de Sol’, una mirada desde Canarias para tomar el pulso a esta situación que mucho recuerda a otra acampada que tuvo lugar en 2015, aunque el contexto es diferente el problema que lo desencadena también estaba sobre la mesa entonces, los desahucios y la escasez de vivienda», avanza el director del programa, Kiko Barroso.

En la sección ‘Gente luminosa’ desfilarán a lo largo de la semana invitadas/os de profesiones diversas, así, la fotoperiodista canaria María Pisaca que atesora ya varias exposiciones de sus obras en Estados Unidos que dan cuenta de su trabajo intenso y de largo recorrido.

Fotografía de María Pisaca

Música y médico en redes

Pasarán por los micrófonos de ‘Roscas y Cotufas’ Manuel Benítez, gestor cultural, músico y subdirector de programación de la Fundación Auditorio y Teatro de LPGC, la arquitecta y presidenta de la Asociación Filármonica de LPGC, Elsa Guerra, y el médico especialista en estética para hombres, Néstor Varela. Y un apunte en detalle para la visita que hará a ‘Roscas y Cotufas’ el médico que está rompiendo esquemas en redes sociales y que es conocido como ‘Doctor Faus’.

«El doctor Faustino Afonso ejerce como médico en el Centro de Salud de La Laguna, también es campeón de natación y fundador de ‘Atletas Sin Fronteras’, pero, sobre todo y desde hace unos meses, es creador de contenido en Instagram y TikTok donde ya le siguen miles de personas», comenta el director de ‘Roscas y Cotufas’.

Faustino Afonso, médico en activo y conocido en redes sociales como ‘Doctor Faus’

Un paso por delante

Durante la semana, el magacín ‘Roscas y Cotufas’ irá abordando asuntos que la actualidad deja sobre la mesa en titulares y otros que serán noticia en breve, como, por ejemplo, el acto oficial del próximo jueves 1 de octubre que organiza el Cabildo de Gran Canaria para dar a conocer pormenores del proyecto «Gran Canaria sostenible» de cara a la isla como una de las sedes oficiales del mundial de fútbol 2030. El proyecto prevé transformar de manera integral el estadio grancanario para adaptarlo a los estándares internacionales de la Federación Internacional de Fútbol, (FIFA), de manera que pasará de albergar 32.418 localidades a 41.854.

vivencias, sus preocupaciones y demandas, dan forma a la realidad social del Archipiélago.