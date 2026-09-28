Televisión Canaria ofrece un especial de ‘Gente Maravillosa’, como preludio del inicio de su séptima temporada

El programa que conduce Eloísa González mostrará en primicia algunas de las cámaras ocultas que ya está preparando para su regreso, como la polarización política, la violencia estética o las agresiones a los maestros

‘Gente Maravillosa’ se prepara para arrancar su séptima temporada en Televisión Canaria pero antes, este lunes 28 de septiembre, a partir de las 23:15 horas, ofrecerá un avance especial en el que mostrará en primicia algunas de las cámaras ocultas que ya está preparando para su regreso.

Eloísa González, conductora del programa ‘Gente Maravillosa’.

Entre esas cámaras ocultas, el programa que conduce Eloísa González abordará temas tan diversos como las imprudencias derivadas del uso del teléfono móvil mientras se conduce un patinete, la polarización política, la violencia estética, las agresiones a los maestros y la adicción al sexo y a la pornografía entre niños y jóvenes.

Además, el programa recordará algunos de los grandes momentos que dejó la última edición. Será en un recorrido por las cámaras ocultas que más conmovieron e impactaron a los canarios y también a través de los padrinos y madrinas que se unieron al compromiso del formato con la sociedad.

Entre las historias que regresarán a la pantalla estarán las relacionadas con la adicción de los adolescentes a los teléfonos móviles, el bullying, el cáncer juvenil y el menosprecio a la música hecha en Canarias. Asimismo, el programa también recuperará las entrevistas a Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Terelu Campos, Lara Álvarez o Karin Herrero, locutor majorero de Los 40.

Este especial, además, servirá como preludio a la celebración que tendrá lugar la semana siguiente, el 5 de octubre. Ese lunes, Eloísa González celebrará los 200 programas del formato. Un programa que, bajo el título ‘Uniendo Canarias’, estará cargado de sorpresas y música y, además, contará con la participación de un padrino muy especial.