El Archipiélago registra 1.557 operaciones en julio, 376 menos hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, según el INE

Las nuevas hipotecas sobre viviendas caen un 18,4% en Canarias. EFE

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas descendió un 18,4% en Canarias durante julio en comparación con el mismo mes de 2025, hasta situarse en 1.557 operaciones.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Archipiélago fue la cuarta comunidad autónoma donde más se redujo este indicador.

Las nuevas hipotecas disminuyeron un 3,5%

El capital prestado también bajó en términos interanuales, aunque de forma más moderada. Las entidades financieras concedieron 240,04 millones de euros para estas operaciones en julio, frente a los 243,90 millones del mismo mes del año anterior. En el conjunto de España, las nuevas hipotecas sobre viviendas disminuyeron un 3,5%, hasta las 43.372 operaciones.

La evolución fue desigual entre comunidades autónomas. Baleares registró el mayor incremento, con un 8,6%, seguida de Asturias, con un 8,1%, y Galicia, con un 7,1%. En el lado contrario, Cantabria anotó la mayor caída, del 26,9%, por delante de Aragón (-20,5%) y La Rioja (-19,7%).