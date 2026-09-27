Los manifestantes reclaman al Gobierno aprobar el martes el ‘decreto Maricarmen’ con medidas sobre vivienda tras el desahucio de una mujer de 87 años

Unas 500 personas acampan en la Puerta del Sol para exigir el ‘decreto Maricarmen’. Europa Press

Unas 500 personas han amanecido este domingo en la Puerta del Sol de Madrid después de pasar la noche en un centenar de tiendas de campaña, según los datos de la Delegación del Gobierno.

Los participantes reclaman la aprobación del denominado ‘decreto Maricarmen’ en el Consejo de Ministros previsto para este martes, tras el desahucio de una mujer de 87 años ejecutado el pasado miércoles.

La acampada comenzó de forma espontánea después de la manifestación celebrada este sábado en Madrid bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’.

25.000 personas que participaron en la marcha

La Delegación del Gobierno cifra en unas 25.000 las personas que participaron en la marcha, que comenzó en la Puerta del Sol y terminó frente al Congreso de los Diputados, mientras que el Sindicato de Inquilinas eleva la asistencia a 300.000. La organización asegura además que el número de personas que han permanecido acampadas supera el millar.

Entre las medidas que reclama el Sindicato de Inquilinas se encuentran la renovación automática de los contratos de alquiler para que sean indefinidos, la congelación de las actualizaciones vinculadas al IPC y cambios en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

Maricarmen, que permanece ingresada tras el desahucio, ha pedido al Gobierno que apruebe la norma para evitar que otras personas atraviesen una situación similar.