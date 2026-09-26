La protesta por el desahucio de Maricarmen se extiende a Gran Canaria

La playa de Las Canteras se ha llenado de personas que protestaban por el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años a la que echaron de su casa a pesar de pagar su alquiler durante 71 años

La protesta por el desahucio de Maricarmen se ha extendido este sábado a Gran Canaria, donde una manifestación ha reclamado a las autoridades actuar para garantizar que la vivienda sea un derecho frente a quienes hacen de ella un lucrativo negocio al hilo del desalojo de esa anciana de su casa en Madrid por problemas de insolvencia económica.

Manifestación en Las Palmas de Gran Canaria en apoyo a Maricarmen, desahuciada en Madrid

«Maricarmen somos todas», «El propietario se queda mi salario » o «Ningún desahucio sin alternativa » son algunas de las consignas coreadas por los participantes en la movilización. Recorrió gran parte de la avenida de la playa de Las Canteras de la capital isleña al ritmo de los tambores de la batucada La Sonora Subversiva en torno al mediodía presidida por numerosas pancartas.

Telas o cartulinas donde se leían lemas como «Ni casa sin gente ni gente sin casa», «MI barrio está invadido por viviendas vacacionales» o «El ático de Ayuso para Maricarmen «.

En torno a medio millar de personas se sumó al menos a la convocatoria, impulsada por la plataforma Derecho al Techo y varios colectivos más, según cálculos hechos por la policía al comienzo de una concentración con la que arrancó a las puertas del Auditorio Alfredo Kraus.

Manifiesto

Allí distintos portavoces leyeron un manifiesto donde se afirmaba que «falta voluntad política» para intervenir ante casos como el de la anciana de Madrid pese a tener opciones de hacerlo al existir herramientas legales para ello.

«Acabemos con el negocio de la vivienda» es una de las proclamas que formaban parte de ese discurso.

Un manifiesto que apoyaron con su presencia, a título individual o en nombre de sus organizaciones, dirigentes sindicales y políticos de Comisiones Obreras, Nueva Canarias y Primero Canarias, entre otras entidades.

La protesta acabó, por último, en el céntrico parque Santa Catalina de la ciudad, donde resonaron todavía los tambores de la Sonora Subversiva y los ecos finales de las consignas repetidas por las personas que secundaron la manifestación.