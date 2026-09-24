El Cabildo de Gran Canaria ha informado de dos conatos de incendio este jueves en la isla, uno en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, y otro en Saucillo, medianías de Gáldar, ya estabilizado

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Cabildo de Gran Canaria ha informado este jueves de un conato de incendio en La Sorrueda, en Santa Lucía de Tirajana, al sur de la isla, donde ya trabajan los medios de emergencia para controlar las llamas.

La Corporación insular ha emitido además un aviso dirigido a la población de las zonas cercanas que puedan verse afectadas, ante la evolución del incendio y como medida preventiva.

Tres aeronaves trabajan en la zona y dos más se sumarán a lo largo de la próxima hora. Al menos 60 operarios del Cabildo de Gran Canaria trabajan en el terreno a los que hay que sumar unas 20 personas de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y Protección Civil.

En estos momentos el incendio, que se inició en El Ingenio de Santa Lucía, afecta a unos 6.500 metros cuadrados. Según informa el Cabildo insular, hay seis casas desalojadas y se han quemado algunas chozas y chamizos que había en la zona.

Conato de incendio en La Sorrueda, en Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria. Captura del vídeo del Cabildo de Gran Canaria

Este nuevo incidente se produce después de que durante la mañana se registrara otro conato de incendio forestal en Saucillo, en las medianías de Gáldar, en el norte de Gran Canaria. Este fuego se encuentra estabilizado, según ha informado el Cabildo.

Alerta por riesgo de incendios forestales

La isla permanece actualmente en situación de alerta por riesgo de incendios forestales, por lo que las autoridades insulares recuerdan a la población la necesidad de extremar las precauciones y cumplir las restricciones establecidas mientras se mantenga esta situación.

El Cabildo insiste en la importancia de evitar cualquier actividad que pueda generar fuego o favorecer su propagación y de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Asimismo, recomienda mantenerse atentos a los canales oficiales ante posibles cambios en la evolución de los incendios o en las medidas preventivas.