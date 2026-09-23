El dispositivo extraordinario de limpieza ha supuesto un gasto adicional de 55.148,87 euros para las arcas públicas ante el abandono de residuos de obra en calles, solares y entornos de contenedores

El abandono de escombros y residuos de obra en calles, solares y entornos de contenedores ha llevado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a desplegar durante las últimas semanas un dispositivo extraordinario para retirar y gestionar estos residuos. En apenas 24 días, los operarios han recogido 147.260 kilos, una cifra que refleja el impacto de las conductas incívicas sobre los recursos públicos.

Escombros en Juan Grande. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

El volumen retirado alcanzó cifras especialmente elevadas en determinadas jornadas. Solo el 19 de agosto se recogieron 71.020 kilos, prácticamente la mitad de todo el volumen acumulado durante el periodo analizado. El dispositivo retiró además 39.600 kilos el 4 de septiembre, 16.400 kilos el 12 de agosto, 11.940 kilos el 26 de agosto y 8.300 kilos el 14 de agosto.

Intervenciones en numerosos puntos del municipio

Las actuaciones se extendieron por San Fernando, Castillo del Romeral, Juan Grande, Playa del Inglés, Meloneras, El Tablero, Calderín, Salobre, Sonnenland y Maspalomas, además de otras zonas como Agadir.

El Ayuntamiento advierte de que el abandono de estos residuos deteriora la imagen y el entorno del municipio y genera un coste directo para las arcas públicas. La retirada, el traslado y el tratamiento de los escombros han supuesto 55.148,87 euros de gasto adicional, sufragados con fondos públicos.

Desde el Consistorio se insiste en que “no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia” y se recuerda que los escombros no pueden depositarse junto a los contenedores convencionales ni abandonarse en la vía pública, caminos, solares o descampados.

El Punto Limpio permite entregar hasta 500 kilos

Los particulares disponen del Punto Limpio de Maspalomas, situado en la GC-504, carretera de Palmitos Park, kilómetro 0,5, donde pueden entregar residuos procedentes de obras domésticas.

El servicio permite depositar hasta un máximo de 15 sacos o 500 kilos de escombros. Para obtener información, los ciudadanos pueden llamar a los teléfonos 928 734 147 y 928 734 148.

Multas de hasta 3,5 millones de euros

El Ayuntamiento recuerda que el abandono o vertido incontrolado de residuos no peligrosos constituye una infracción grave según la legislación estatal, con multas que oscilan entre 2.001 y 100.000 euros.

Cuando estas conductas generan un peligro grave para la salud, provocan un deterioro grave del medio ambiente o se producen en espacios protegidos, la infracción puede alcanzar la consideración de muy grave, con sanciones de entre 100.001 y 3.500.000 euros.

Colaboración ciudadana

El Consistorio reclama también la colaboración de la ciudadanía para frenar estos comportamientos e identificar a sus responsables cuando se produzca un vertido. Para ello, recomienda aportar, siempre que sea posible y sin enfrentarse al infractor, datos como la ubicación, fotografías, hora o matrícula del vehículo.

El Ayuntamiento subraya que mantener limpio San Bartolomé de Tirajana no puede depender únicamente de retirar cada vez más residuos. El objetivo pasa por evitar su abandono, utilizar los espacios habilitados y asumir que el coste de estas conductas termina repercutiendo en el conjunto de la ciudadanía.