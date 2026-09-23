El 45º Rallye Villa de Teror calienta motores

La prueba organizada por la Escudería Aterura contará con seis vehículos de categoría Rally2 entre los principales aspirantes y celebrará el viernes la ceremonia de salida

Como cada año, numerosos equipos han vuelto a respaldar el trabajo de la Escudería Aterura, superando ampliamente la centena de participantes inscritos en esta nueva edición del Rallye Villa de Teror.

Cartel del 45º Rallye Villa de Teror

La parte alta de la Lista Oficial reúne seis unidades de la categoría Rally2, que a priori lucharán por los primeros puestos. Junto a ellas, la prueba contará con otros equipos con coches potentes y una amplia variedad de vehículos que completan una inscripción numerosa.

Toñi Ponce llevará el número 1

El número 1 lo portará, a modo de homenaje, el Hyundai i20 de Toñi Ponce-Raúl Quesada. El número 2 corresponderá al líder del Campeonato Provincial, Yoday Betancor-Pedro Viera, con Hyundai i20, mientras que Luis Monzón-Edu González partirán con el número 3 a bordo de un Toyota Yaris.

Por su parte, el coche 0 será el Lancia Ypsilon Rally4 de Orvecame, que estará tripulado por Manu Naranjo-Ángel Naranjo. En la RS destacan los actuales líderes del Campeonato Provincial, Olegario Reyes-Alejandro Cabrera, con su BMW 323i, y Jorge Luján-Sergio Monzón, también con BMW.

Verificaciones y ceremonia de salida

Tras la presentación de la prueba, durante la que se entregó el número 1 a Toñi Ponce, y la publicación de la Lista Oficial, la actividad se trasladará este viernes por la tarde a la Plaza de Nuestra Señora del Pino.

Allí tendrán lugar las verificaciones administrativas y técnicas, antes de la Ceremonia de Salida, prevista para las 20:30 horas. Posteriormente, los vehículos quedarán en Parque Cerrado delante de la Basílica.

Ocho tramos cronometrados

El 45º Rallye Villa de Teror se disputará sobre los tramos cronometrados de Teror-Utiaca, Artenara-Cruz de Tejeda y Zumacal-Los Castillos. Los reagrupamientos mantendrán su ubicación en el Casco Urbano.

Los participantes afrontarán ocho especiales, tras las cuales la organización prevé la llegada final a Teror a las 19:30 horas.

La Escudería Aterura y el Rallye Villa de Teror cuentan con la cooperación del Ayuntamiento de Teror y de varias de sus Concejalías, especialmente el Área de Deportes. La prueba cuenta asimismo con el soporte institucional de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes.