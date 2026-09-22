La alerta comenzará este miércoles por las altas temperaturas y el aumento progresivo del riesgo de incendios forestales en las islas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, a partir de la cota 400 en toda la isla, y en Tenerife desde las 08:00 horas de este miércoles, 23 de septiembre. El Hierro, La Gomera y La Palma continúan en situación de prealerta.

La decisión responde al episodio de altas temperaturas que afecta al Archipiélago y que tenderá a intensificarse y extenderse durante los próximos días. En Gran Canaria se esperan máximas de 34 grados, que podrían alcanzar los 36 en puntos de las vertientes sur y oeste, mientras que en Tenerife las temperaturas también subirán y podrían superar los 34 grados el jueves.

Gran Canaria y Tenerife estarán en alerta por riesgo de incendios forestales. Gobierno de Canarias

Masa de aire cálido y seco

Las condiciones meteorológicas favorecerán una masa de aire cálido y seco sobre las medianías y zonas forestales, con humedades relativas inferiores al 30% por encima de la inversión.

Emergencias prevé que el riesgo de incendio aumente especialmente entre el jueves y el viernes, por lo que mantiene un seguimiento permanente y no descarta ampliar el ámbito territorial de la alerta en función de la evolución meteorológica.