El equipo filma en las localizaciones reales del Valle de La Orotava y Puerto de la Cruz visitadas por los Beatles en Tenerife en 1963

El rodaje en Tenerife de ‘Lennon no estuvo aquí’ revive la visita de los Beatles. Alegando! Factoría Cultural

El director canario JuanMa V. Betancort rueda actualmente en Puerto de la Cruz y el Valle de La Orotava la película ‘Lennon no estuvo aquí’, un largometraje de ficción que toma como punto de partida las vacaciones de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en Tenerife durante la primavera de 1963.

La grabación, iniciada el pasado 7 de septiembre, desarrolla una comedia musical de tono dramático que conecta la memoria de la isla con las ciudades de Hamburgo y Liverpool.

El rodaje, que se prolongará durante casi seis semanas, transcurre en Tenerife, Hamburgo y Liverpool y cuenta con un reparto encabezado por Isabel Stoffel, Pablo Carbonell y Laura Martí.

Austin Healey Sprite rojo descapotable original

La historia narra el viaje a la isla de Astrid, interpretada por Stoffel, y Lucy, a cargo de Martí, decididas a encontrar el primer bajo extraviado de Paul McCartney para salvar de la quiebra al museo Beatlemanía de Alemania. En esta carrera pop contra reloj también participan Anabel Alonso, Teddy Bautista, Javier Gurruchaga, Natalia Verbeke, Agustina Palma y Nicolás Scarpino.

Casi cinco semanas de filmación se desarrollarán en escenarios naturales del norte de Tenerife, con especial atención a Puerto de la Cruz. La localidad portuense actuará como un personaje de valor simbólico dentro de la trama, ya que aporta espacios naturales y urbanos que conservan parte de la imagen que ofrecían durante la visita del grupo británico.

Como elemento histórico y patrimonial, la película incluye el Austin Healey Sprite rojo descapotable original que condujeron Harrison y Starr durante su estancia en Canarias, además de la correspondencia que mantuvieron durante aquel periodo.