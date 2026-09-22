Dos heridos, uno de ellos en estado crítico, tras la colisión de sus coches a su paso por Candelaria

A los dos hombres los trasladaron al Hospital Nuestra Señora de Candelaria por las heridas causadas en el accidente, que para uno de ellos revierten peligro e ingresó en estado crítico

Un hombre de 35 años se encuentra en estado crítico, mientras que otro varón, de 29 años, ha resultado herido de carácter moderado, tras la colisión de dos vehículos en la carretera TF-1, a su paso por el municipio de Candelaria (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se produjo sobre las 22.35 horas de este lunes. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), al llegar al lugar, comprobó que el hombre de 35 años presentaba politraumatismos de carácter crítico, por lo que lo trasladaron en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo asistieron al hombre de 29 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba politraumatismos de carácter moderado, por lo quetuvieron que evacuarlo en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

También se personaron en el lugar del accidente efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto del dispositivo; mientras que agentes de la Guardia Civil colaboraron en el dispositivo e instruyeron el atestado.