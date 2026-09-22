Herido grave un cazador al ser mordido por un perro en Tenerife

Ocurrió en la zona de Valle Borsque, donde un perro potencialmente peligroso atacó al hombre, de 61 años, mientras cazaba, y otra persona le disparó al animal

REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Agentes de la Policía Local intervinieron durante la tarde de este domingo en la zona de Valle Brosque tras recibir una alerta por el ataque de un perro potencialmente peligroso a un cazador, de 61 años, que realizaba esta actividad cinegética en la zona.

Al parecer, y según los testimonios de los testigos, otro cazador que acompañaba al hombre herido se vio en la obligación de disparar al perro para que cesara en su ataque tratando de evitarle daños graves.

Suelto y sin identificación

Tras las primeras comprobaciones se detectó que el animal no llevaba bozal ni correa. Además, su propietario no aportó la licencia ni el seguro obligatorio para este tipo de canes, detalla la Policía Local en una nota.

La activación de los efectivos policiales se realizó desde la sala del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112-Canarias sobre las 17.00 horas, alertando del ataque de un perro a un cazador que le había provocado lesiones graves en un brazo.

El herido fue trasladado, inicialmente, a un centro de salud cercano pero debido a la naturaleza de las lesiones fue derivado al Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC).

Los policías locales, encargados de esclarecer el caso, recabaron testimonios de varios testigos y localizaron al titular del perro, un presa canario de seis años.

Ataque a los perros de caza

Según la Policía Local, un grupo de cazadores estaba en esa zona cuando el perro bajó por una ladera y atacó a una de las perras de caza.

Al intentar separar a los perros, el presa canario se abalanzó sobre el cazador herido causándole heridas bastante profundas sin cejar en su ataque.

Uno de los cazadores disparó su arma hiriendo al perro en una pata, lo que permitió atender a su compañero al que fue necesario practicarle un torniquete por la cantidad de sangre que perdía.

Animal atendido de urgencia

Los agentes se desplazaron al domicilio del propietario del perro y encontraron al animal herido y sangrando, por lo que fue trasladado a un centro veterinario de manera urgente. También se dio cuenta de todo ello al personal del albergue comarcal de Valle Colino para que activase el protocolo habitual en estos casos.

Finalmente, se comprobó la documentación del cazador que disparó su arma, una escopeta de repetición de la marca Beretta, calibre 12, y se procedió a su incautación y puesta a disposición del servicio de Intervención de Armas de la propia Policía Local.

Los policías locales realizaron las pertinentes diligencias para poner en caso en conocimiento de las autoridades judiciales.