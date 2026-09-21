La Policía Nacional desplegó 155 agentes durante la noche del viernes y la madrugada del sábado y realizó controles a personas, vehículos y establecimientos de ocio nocturno

Agentes de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife desarrollaron un dispositivo de control y seguridad en la zona de ocio de Las Verónicas, en el sur de Tenerife, que culminó con seis personas detenidas. El operativo se desarrolló desde la tarde del viernes hasta la madrugada del sábado y tuvo como objetivo reforzar la respuesta policial ante el incremento de la actividad delictiva.

RTVC

Según ha informado la Policía Nacional, el dispositivo buscaba prevenir y erradicar ilícitos penales graves, además de facilitar el normal desarrollo de la actividad comercial, turística y de ocio. El operativo también pretendía garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas, la convivencia y el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Controles en la «milla de oro»

El dispositivo comenzó a las 20:00 horas del viernes en la Avenida de las Américas, en la zona comercial conocida como la «milla de oro». Los agentes establecieron varios controles y realizaron registros tanto de vehículos como de personas.

Durante esta primera fase, la Policía Nacional controló 48 vehículos e identificó a 133 personas. Además, detectó a nueve extranjeros en situación irregular y levantó 26 actas de sanción por infracciones de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

La Policía Nacional detiene a seis personas en una campaña de seguridad en locales de ocio de Las Verónicas. Policía Nacional

A las 02:00 horas del sábado, un total de 130 agentes uniformados y 25 de paisano se desplegaron en la zona de ocio de Las Verónicas. Los agentes continuaron con los controles y registros de vehículos y personas y realizaron también entradas e inspecciones en varios establecimientos de ocio nocturno.

Seis detenidos durante el operativo

Esta segunda fase concluyó a las 04:45 horas con seis detenidos. En ese momento, los agentes habían identificado a 361 personas y controlado diez vehículos, además de localizar a tres extranjeros en situación irregular y levantar 14 actas de sanción por infracciones de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

El dispositivo concluyó por completo a las 05:30 horas, con un balance total de seis personas detenidas, 494 identificados y 38 vehículos controlados. Los agentes detectaron asimismo 12 extranjeros en situación irregular y levantaron 40 actas de sanción por infracciones de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.