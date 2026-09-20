La Policía Nacional no ha podido concretar a Europa Press el número exacto de detenidos en la operación, ni el de agentes participantes en la misma

Agentes de la Policía Nacional ha detenido e identificado en la madrugada del pasado sábado a un grupo numeroso de personas tras activar un dispositivo especial de prevención en Las Verónicas, una acción que se produce tras las demandas del municipio de Arona de elevar la seguridad ante el aumento de incidentes en la zona.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

La operación, desarrollada entre las 2 y las 5 del pasado sábado, y que contó con la participación de las Unidades especializadas de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR), se extendió también a la Milla de Oro, en la Avenida de Las Américas, según informan a Europa Press fuentes del cuerpo de seguridad.

Informa. RTVC.

Delitos violentos

El amplio dispositivo respondería, asimismo, a una acción preventiva y de lucha contra los delitos violentos, robos y altercados que se han registrado recientemente en esta zona del sur de Tenerife, y que finalmente se ha saldado con menos de una decena de detenidos y numerosos identificados.

Por ahora, la Policía Nacional no ha podido concretar a Europa Press el número exacto de personas detenidas en la operación, así como el número de agentes participantes en el dispositivo preventivo, sobre el que si detallan que fue «amplio».