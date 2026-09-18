La Policía Nacional los sorprendió durante la madrugada después de que un testigo alertara de que trataban de entrar en el establecimiento, que había sufrido otro incidente la noche anterior

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos hombres con múltiples antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, después de sorprenderlos cuando intentaban acceder al interior de un establecimiento de la zona comercial de Triana.

Imagen de archivo. Policía Nacional

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 17 de septiembre, cuando agentes que realizaban labores de prevención de la delincuencia recibieron una llamada de la Sala Operativa del 091 para acudir a un local comercial. Según la alerta, dos individuos trataban de fracturar unas maderas colocadas en uno de los accesos para impedir la entrada al establecimiento.

El comercio había sufrido otro incidente la noche anterior

El local había registrado otro incidente apenas unas horas antes. Durante la noche anterior, un individuo había fracturado el cristal de uno de los escaparates y posteriormente la Policía Nacional había procedido a su detención.

A raíz de ese primer episodio, los responsables del establecimiento colocaron varias maderas en el acceso dañado para impedir que alguien pudiera entrar en el interior. Sin embargo, durante la madrugada los agentes recibieron el aviso de que dos personas estaban intentando retirar o fracturar esas protecciones.

Tras recabar información y acceder a las imágenes facilitadas por un testigo, los policías realizaron varias batidas por la zona con el objetivo de localizar a los sospechosos.

Intentaron huir al detectar a los agentes

Los dos individuos emprendieron la huida al percatarse de la presencia policial, aunque los agentes consiguieron interceptarlos poco después.

Durante la intervención, los policías comprobaron que las maderas instaladas en el acceso presentaban daños y estaban parcialmente fracturadas, circunstancias que, junto con el resto de las pesquisas realizadas, llevaron a los agentes a detener a ambos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Una vez concluidas las diligencias policiales, los dos detenidos quedarán a disposición de la autoridad judicial competente.