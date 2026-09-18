El debut de Jaime Lorente como director llegará a los cines españoles en octubre y cuenta con participación de la productora canaria EMEDIA Canary Projects

Informa: Michel Quintana

La película ‘El mal hijo’, debut de Jaime Lorente como director, ha sido seleccionada para inaugurar y competir en la sección Nuevos Directores del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El largometraje, rodado parcialmente en Gran Canaria, suma así una nueva ventana de proyección para las islas dentro de la industria audiovisual española.

La cinta, adaptación de la novela de Salvador S. Molina, es una producción de ‘El mal hijo la película’ en asociación con EMEDIA Canary Projects, con la participación de AF Canary Islands Studios, Match Point y CREA SGR, y el apoyo de Canary Islands Film.

Una historia familiar marcada por la desaparición

‘El mal hijo’ sigue los pasos de Rubén, un niño de once años que debe trasladarse a vivir con su abuela después de la misteriosa desaparición de su padre. El menor apenas conoce a su abuela y afronta el cambio de vida en un entorno rural alejado de todo lo que hasta entonces conocía.

A partir de esta situación, la película aborda la transmisión de las heridas familiares de una generación a otra y el proceso de un niño que, mientras crece, intenta comprender ese legado y encontrar una manera de repararlo.

El reparto principal reúne a Susi Sánchez, Miguel Ángel Puro, Hugo Arbués, Óscar de la Fuente y Abel de la Fuente.

Fotograma de ‘El mal hijo’

Gran Canaria, escenario de la producción

El rodaje parcial en Gran Canaria sitúa a la isla como uno de los escenarios de este nuevo largometraje, reforzando su presencia dentro de una industria audiovisual que en los últimos años ha encontrado en Canarias distintos espacios para desarrollar producciones cinematográficas.

La participación de EMEDIA Canary Projects vincula directamente a Gran Canaria con una película que tendrá su primera gran presentación internacional en el Festival de San Sebastián, donde abrirá la primera jornada de la sección Nuevos Directores.

Declaraciones: Carmen Aguado, productora de ‘El mal hijo’

Jaime Lorente debuta detrás de la cámara

Conocido principalmente por su trayectoria como actor, Jaime Lorente da con ‘El mal hijo’ el salto a la dirección cinematográfica. El intérprete murciano alcanzó una notable proyección internacional gracias a sus papeles en La casa de papel y Élite, y posteriormente encabezó proyectos como El Cid.

Su trayectoria cinematográfica incluye títulos como 42 segundos, Disco, Ibiza, Locomía, Hamburgo y La silla, además de trabajos con cineastas como Asghar Farhadi en Todos lo saben y Dani de la Torre en La sombra de la ley.

Jamie Llorente durante el rodaje de la película

Para Lorente, ‘El mal hijo’ supone por tanto su primera película como director, al tiempo que traslada a la pantalla la novela de Salvador S. Molina.

La película llegará a las salas españolas en octubre de 2026, con distribución de AF Pictures y Karma Films. La producción corre a cargo de ‘El mal hijo la película S.L.’, con Carmen Aguado, Manu Vega y Frank Ariza al frente.