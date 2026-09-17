‘La Cosa en la Niebla’ se estrena mundialmente en Gran Canaria tras sumar 14 premios

La ópera prima del director canario Chedey Reyes, rodada íntegramente en Gran Canaria, inicia después una gira de proyecciones por distintas ciudades españolas

La comedia de ciencia ficción ‘La Cosa en la Niebla’, rodada íntegramente en Gran Canaria, celebra este jueves, 17 de septiembre, su estreno mundial en Las Palmas de Gran Canaria. La película podrá verse a partir de las 20.00 horas en Yelmo Las Arenas antes de iniciar una gira de proyecciones especiales por distintas ciudades españolas.

La cinta supone la ópera prima del director canario Chedey Reyes y plantea una invasión alienígena narrada íntegramente desde la cabina de pilotaje de un avión comercial. Está protagonizada por el actor argentino Martín Garabal, conocido por su trabajo como actor y guionista en ‘División Palermo’, ganadora del Emmy Internacional a mejor comedia, y por la actriz Elena de Lara.

Los protagonistas

Garabal interpreta a Ismael, un veterano piloto acostumbrado a mantener el control de su avión, mientras que Elena de Lara da vida a Daniela, su nueva copiloto en prácticas. Durante un vuelo rutinario, ambos quedan atrapados en una extraña tormenta que termina convirtiendo el trayecto en una amenaza interdimensional.

La película combina ciencia ficción, terror y comedia, con una estética y numerosas referencias al cine fantástico de los años 80 y, especialmente, a la obra de John Carpenter.

Estreno

El estreno en la capital grancanaria cuenta con la presencia de Martín Garabal, Elena de Lara y Chedey Reyes. La gira continuará este viernes, 18 de septiembre, en Madrid y el sábado 19 en Barcelona, donde se celebrarán sesiones con presentación y coloquio. Posteriormente, la película regresará a Canarias con seis proyecciones en Santa Cruz de Tenerife y continuará su recorrido por Valencia, Bilbao, A Coruña, Vigo, Sevilla, Granada y Málaga, además de nuevas sesiones en Las Palmas, Madrid y Barcelona.

Uno de los elementos singulares de la producción es su única localización: una cabina de avión construida expresamente desde cero y a escala completa, equipada con instrumentación, paneles y mandos funcionales. Para recrear el exterior del aparato durante el rodaje, el equipo utilizó grandes pantallas LED en lugar del tradicional croma.

‘La Cosa en la Niebla’ llega a su estreno tras un amplio recorrido por festivales. La película acumula 14 premios, 12 de ellos internacionales, entre los que figuran los galardones a mejor comedia de ciencia ficción y mejor terror cósmico en The Outer Ring de Baltimore, cinco premios en el Zed Fest Film Festival de Los Ángeles y dos reconocimientos en el Miami International Sci-Fi Film Festival. También ha sido premiada en el BUT Film Festival de Países Bajos, en DJANHO! de Brasil y en FANTBOI, donde obtuvo el Premio del Público y una Mención Especial del Jurado.

La película es una producción de Jugoplastika, en coproducción con Te Quiero Metales, con el apoyo del Gobierno de Canarias, la participación de la Radio Televisión Pública de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, y el patrocinio de Gran Canaria, La Isla de Mi Vida.