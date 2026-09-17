La alcaldesa, Carolina Darias, y la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito Núñez, formalizan el respaldo a una propuesta que reivindica el carácter insular y la diversidad territorial de Canarias como parte de la identidad europea

La Federación Canaria de Municipios (FECAM) se ha sumado este jueves, día 17 de septiembre, al Manifiesto de apoyo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031, con la firma del documento por parte de la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito Núñez. La firma se llevó a cabo en el transcurso de un encuentro con la alcaldesa, Carolina Darias, acompañada del concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y del director artístico de la candidatura LPGC’31, José Luis Pérez Pont, celebrado en las Casas Consistoriales, edificio que acoge la sede de la Oficina Técnica del proyecto LPGC’31.

La Federación Canaria de Municipios firma su apoyo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura

Respaldo institucional

La adhesión de la Federación Canaria de Municipios supone un nuevo y definitivo respaldo institucional a LPGC’31 ‘Rebelión de la Geografía’, una candidatura que entiende la cultura como un derecho, una forma de vida y una herramienta de transformación social, y que plantea una mirada europea desde la condición insular y atlántica de Canarias.

El acto se enmarca en la ronda institucional de apoyos que está impulsando la candidatura en la recta final del proceso de selección de la Capital Europea de la Cultura 2031, y refuerza especialmente una de las señas de identidad de ‘Rebelión de la Geografía’: la voluntad de construir un proyecto que no se limite a una ciudad, sino que incorpore al conjunto de los 88 municipios que componen las Islas Canarias y proyecte de manera conjunta desde el archipiélago una nueva mirada sobre Europa.

Visibilizar la diversidad cultural

Carolina Darias agradeció a la FECAM su adhesión al manifiesto y destacó la importancia de contar con el importante y definitivo respaldo de la representación municipal de Canarias.

“Esta candidatura nace en Las Palmas de Gran Canaria, pero quiere hablar desde Canarias y para Europa. La adhesión de la FECAM expresa precisamente esa voluntad de sumar al conjunto de nuestro territorio a un proyecto que reivindica nuestra condición insular como una posición desde la que mirar, crear y dialogar con Europa”, señaló.

Darias subrayó asimismo que “LPGC’31 ‘Rebelión de la Geografía’ plantea una oportunidad para visibilizar la diversidad cultural de Canarias y fortalecer la conexión entre sus municipios, al tiempo que sitúa al archipiélago en el debate europeo sobre cultura, participación, movilidad, sostenibilidad e inclusión”.

Apoyo unánime

Por su parte, María Concepción Brito Núñez puso de relieve el valor de que el municipalismo canario acompañe a Las Palmas de Gran Canaria en este proceso y anunció el apoyo unánime que la candidatura LPGC31 ha recibido por parte del Comité Ejecutivo y la Comisión de Cultura de la FECAM. “Hay que destacar el valor viable y necesario de esta candidatura dado el carácter transformador de la cultura en nuestras islas”, destacó.

La firma del manifiesto representa así el compromiso de la FECAM con una candidatura que concibe la cultura como un espacio de encuentro y cooperación y que aspira a convertir la condición insular, lejos de ser una limitación, en una fuente de innovación, creatividad y conexión internacional.

Una candidatura que mira a Europa desde las islas

Rebelión de la Geografía propone desplazar el centro de la mirada y cuestionar las tradicionales relaciones entre centro y periferia. Desde una ciudad atlántica, europea e insular, la candidatura reivindica la capacidad de los territorios alejados de los centros continentales para generar nuevas respuestas culturales y nuevas formas de relación con Europa.

Esta perspectiva conecta con el lema ‘Islands Inspiring Europe’, que resume una de las aspiraciones centrales de LPGC’31: que las islas no sean entendidas únicamente como territorios periféricos, sino como espacios capaces de inspirar políticas, relatos y modelos culturales para el conjunto de Europa.

La adhesión de la FECAM se incorpora a una red de apoyos que continúa creciendo en la fase final del proceso de selección y que reúne a instituciones, organizaciones sociales, culturales, educativas, deportivas y empresariales de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria superó la primera fase del proceso de selección y forma parte de las cuatro ciudades españolas finalistas que aspiran a convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. La decisión final está prevista para diciembre de 2026.