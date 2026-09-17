La vivienda en Canarias sube un 14,2 % en el segundo trimestre

El metro cuadrado ha alcanzado ya los 2.279 euros en Canarias, es una subida de más del 14 % en el segundo trimestre de 2026

El precio medio de la vivienda libre en Canarias subió un 14,2 % en el segundo trimestre del año, hasta situarse en los 2.279 euros por metro cuadrado, de acuerdo con la estadística de valor tasado del precio de la vivienda, que publica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

EDIFICIO DE VIVIENDAS. IMAGEN DE RECURSO. REMITIDA / HANDOUT por UGT-A

15 % en Santa Cruz de Tenerife y 13 % en Las Palmas de Gran Canaria

Por provincias, el precio alcanzó en Santa Cruz de Tenerife los 2.296,2 euros el metro cuadrado, así como los 2.263 euros en Las Palmas de Gran Canaria, tras registrar subidas interanuales del 15,2 y 13,1%, respectivamente.

En el conjunto del país, por su parte, subió el 12,5 % en el segundo trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta situarse en máximos de 2.355 euros por metro cuadrado.

Según los datos actualizados, el precio de la vivienda libre ha experimentado una subida trimestral del 1,7 % y encadena ya 15 trimestres de incrementos, seis de ellos –los más recientes– con precios superiores a los 2.000 euros por metro cuadrado.

Pese al récord de precios, el ritmo de avance se modera respecto al anotado en el primer trimestre (13,9 %) y en el previo (13,1 %). También se modera el crecimiento trimestral, que pasa del 3,8 % entre enero y marzo al 1,7 % entre abril y junio. La desaceleración de los precios coincide con descensos trimestrales tanto de las compraventas como de las hipotecas.

Por comunidades autónomas, ninguna redujo su precio frente al año precio. Los incrementos anuales más elevados se registraron en Comunidad Valenciana (+15,8 %); Castilla y León (15,1 %); Castilla- La Mancha (14,7 %); Cantabria (14,6 %); Aragón (14,6 %); Canarias (14,2 %); y Asturias (14 %).

Las que menos aumentan

Por el contrario, los menores avances anuales se anotaron en Ceuta y Melilla (+7,8 %); Extremadura (8,3 %) y Navarra (8,5 %), siendo las únicas regiones con subidas de precios por debajo del 10 %.

En comparación al trimestre previo, los avance más importantes entre abril y junio se dieron en Castilla y León (+4,6 %) y Castilla-La Mancha (3,7 %).

En cuanto al importe, la Comunidad de Madrid cerró el segundo trimestre con el precio del metro cuadrado más elevado, con 4.089,6 euros. Le siguen Islas Baleares, con 3.980,8 euros por metro cuadrado, y País Vasco, con 3.102,3 euros por metro cuadrado.

Desde el Ministerio de Vivienda han destacado que la moderación de los precios en el segundo trimestre se acentúa en las zonas de mercado residencial tensionado como consecuencia de la adopción de medidas extraordinarias dirigidas a contener los precios del alquiler y aumentar la oferta de vivienda asequible.

Concretamente, en todas las capitales de provincia donde se actúa con esta herramienta que facilita la Ley de Vivienda, el crecimiento de los precios por metro cuadrado se sitúa por debajo de la media del 12,5%. Es el caso de Pamplona (5,2 %), Vitoria (6,5 %), Girona (6,4 %), Barcelona (6,9 %), A Coruña (7,6 %), Bilbao (7,9 %), San Sebastián/Donostia (8,5 %), y Lleida (9,9 %).

El precio de la vivienda de más de cinco años sube un 12,5 %

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en los 2.736,6 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre, lo que supone un avance del 12,1 % en comparación al año anterior.

Por su lado, el precio de la vivienda libre de más de cinco años registró un incremento ligeramente superior, con un avance del 12,5 %, hasta los 2.342,5 euros.

Por municipios de más de 25.000 habitantes, el más caro fue Santa Eulalia del Río, en Baleares, con 6.844,4 el metro cuadrado, y el más económico es Villarrobledo (Albacete), con 665,5 euros.

En relación a la vivienda protegida en España, el precio medio del metro cuadrado fue de 1.247 euros entre abril y junio, un 5 % más respecto al mismo trimestre de 2025.

Finalmente, el número de tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el cálculo de los precios de la vivienda fue de 177.112 viviendas.CopiarImprimir