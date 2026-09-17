La Temporada 2026-2027 de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria reunirá a grandes figuras internacionales y talento canario y reforzará las producciones propias de la entidad

La Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria (SFLPGC) ha presentado hoy su Temporada 2026-2027, una programación con la que la histórica entidad consolida el proyecto iniciado durante el curso anterior y continúa reforzando su papel como agente cultural y musical de referencia en Gran Canaria.

Presentación de nueva temporada de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria

Música y cultura

La nueva temporada contará con 16 conciertos y una programación que combinará grandes figuras del panorama internacional con intérpretes, compositores y proyectos vinculados a Canarias. La oferta abarcará diferentes formatos, desde conciertos sinfónicos y recitales hasta música de cámara, propuestas contemporáneas y danza, y se desarrollará en algunos de los principales espacios culturales de Gran Canaria, como el Teatro Pérez Galdós, el Auditorio Alfredo Kraus, el Teatro Cuyás, el Teatro Guiniguada, el Paraninfo de la ULPGC y el Teatro Consistorial de Gáldar.

Durante la presentación, celebrada en el Palacete Rodríguez Quegles, la presidenta de la Sociedad Filarmónica, Elsa Guerra, destacó que esta nueva programación supone un paso más en el proyecto impulsado por la actual Junta Directiva. “La pasada temporada demostró que el proyecto que estamos construyendo funciona y que existe un público que quiere acompañarnos en esta nueva etapa de la Sociedad Filarmónica. Esta temporada parte de ese trabajo y lo consolida, pero también da un paso más. Mantenemos aquello que ha funcionado, reforzamos nuestra colaboración con las principales instituciones musicales de la isla y sumamos nuevos proyectos con los que queremos ampliar la dimensión cultural y educativa de la Sociedad”, desarrolló.

Guerra subrayó además que el objetivo de la entidad trasciende la propia programación de conciertos: “Queremos que la Sociedad Filarmónica sea un lugar de encuentro alrededor de la música: para escucharla, pero también para estudiarla, debatirla, investigarla y contribuir a la creación de nuevos públicos. Ese es uno de los grandes retos que asumimos en esta nueva temporada”.

Grandes nombres de la música

La Temporada 2026-2027 comenzará el 7 de octubre en el Teatro Pérez Galdós con el recital del pianista Christian Zacharias. Un día después, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Karel Mark Chichon, contará con la mezzosoprano Elīna Garanča en un programa con obras de Cindy McTee Slatkin, Richard Strauss y Manuel de Falla.

La secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Filarmónica, Estrella Cantero, destacó la diversidad y el nivel de los intérpretes incluidos en la programación. Como explicó, se ha “buscado una temporada en la que convivan artistas consagrados internacionalmente con intérpretes y creadores de Canarias. La excelencia artística sigue siendo el criterio fundamental, pero también hemos querido construir una programación diversa, capaz de ofrecer experiencias musicales muy diferentes a lo largo del año”.

Las actuaciones más destacadas

Entre los nombres que pasarán por la temporada figuran Elīna Garanča, Sergej Krylov, Tom Koopman al frente de Amsterdam Baroque, Fazıl Say, Rudolf Buchbinder, Pacho Flores y la Compañía Nacho Duato, además de la presencia continuada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Cantero incidió asimismo en el diálogo entre repertorios históricos y creación contemporánea:

“La temporada permite recorrer repertorios muy distintos y escuchar desde Haydn, Mozart, Beethoven o Schubert hasta Arvo Pärt, Philip Glass, Max Richter y compositores canarios. Nos interesa especialmente generar esos diálogos y ofrecer al público una programación que combine grandes obras del repertorio con propuestas menos habituales”.

Uno de los hitos será la interpretación, el 4 de marzo, de la Missa Solemnis de Beethoven, por primera vez en Gran Canaria, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Karel Mark Chichon y el Latvian Radio Choir.

Presentación de nueva temporada de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria

Producción propia y patrimonio musical canario

La Sociedad Filarmónica reforzará además durante el nuevo curso sus proyectos de producción propia.

El Concierto Aniversario, previsto para el 11 de noviembre en el Teatro Pérez Galdós, crecerá esta temporada hasta adquirir formato sinfónico. La Orquesta Renacimiento, dirigida por David Llano Díaz, interpretará obras relacionadas directamente con la historia musical de Canarias y con la propia trayectoria de la Sociedad Filarmónica, con composiciones de Agustín Millares Torres, Manuel Peñate Álvarez, Víctor Doreste y Bernardino Valle, además del estreno de una obra de Celia Rivero Santana. El proyecto se plantea como una iniciativa de recuperación y difusión del patrimonio musical vinculada también a la colaboración con El Museo Canario.

Asimismo, regresará el Proyecto Hespérides, iniciativa destinada a impulsar a nuevos valores de la interpretación musical canaria. La edición de 2027 contará con la participación del maestro Antoni Ros Marbà, que dirigirá las clases magistrales y los conciertos finales, junto al pianista Isaac Martínez Mederos y la Orquesta Hespérides 2027.

Un nuevo Premio de Crítica Musical

El tesorero de la Sociedad Filarmónica, Juan Gómez-Pamo, puso el acento en la estructura global de una temporada desarrollada gracias a la cooperación con diferentes instituciones y entidades musicales.

“La programación responde a un modelo basado en la colaboración. La Sociedad Filarmónica suma esfuerzos con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Fundación Auditorio Teatro, el Festival Internacional de Música de Canarias, el Teatro Cuyás, la Universidad y otras instituciones. Eso nos permite configurar una temporada de gran calidad y, al mismo tiempo, desarrollar nuestros propios proyectos”.

Gómez-Pamo destacó también una de las principales novedades del nuevo curso: la creación del Premio de Crítica Musical Sociedad Filarmónica, cuya primera convocatoria se presentará en noviembre.

“La crítica musical ha sido históricamente una herramienta fundamental para acercar la música al público y generar conocimiento alrededor de ella. Con este premio queremos estimular entre los jóvenes la escucha activa, el análisis y la reflexión sobre los conciertos, y crear un nuevo vínculo entre la programación de la Sociedad Filarmónica y los estudiantes de música y de otras disciplinas”.

Presentación de nueva temporada de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria

Foro Noviembre

El galardón tendrá periodicidad anual y estará dirigido especialmente al alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria, el Conservatorio Superior de Música de Canarias, Bachillerato Artístico y estudiantes de grado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los participantes podrán elaborar críticas sobre los conciertos de la propia temporada, que serán posteriormente evaluadas por un jurado especializado.

El premio se presentará oficialmente durante la segunda edición del Foro NOVIEMBRE, que se celebrará los días 9 y 10 de noviembre en el Gabinete Literario, antes del Concierto Aniversario del día 11. Esta edición estará dedicada a Lola de la Torre y al estudio, investigación y difusión de la música, e incorporará además preludios musicales protagonizados por alumnado de los conservatorios Profesional y Superior.

Una temporada construida desde la colaboración

La programación vuelve a sustentarse en la colaboración de la Sociedad Filarmónica con las principales instituciones culturales y musicales de Gran Canaria y Canarias, entre ellas la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, el Festival Internacional de Música de Canarias y el Teatro Cuyás, además de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y los conservatorios de música.

La Sociedad Filarmónica mantiene así su apuesta por fortalecer la difusión de la música, apoyar la creación y el talento canario y favorecer la cooperación entre las instituciones que conforman el ecosistema cultural de las islas.

La programación completa de la Temporada 2026-2027 estará disponible en su web.