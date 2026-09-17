La ULPGC participa en un estudio que analiza restos de insectos para comprender los usos de la cueva de Cruz de la Esquina en la etapa prehispánica, que pasó de granero a tumba

Los aborígenes grancanarios de la zona de Acusa Seca, en la cumbre de la isla, reutilizaron, entre los siglos VII y IX d.C., la cueva de Cruz de la Esquina, que pasó de ser un granero a funcionar como espacio funerario. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores liderado por Pedro Henríquez, de la Universidad de Alcalá de Henares, junto a Jean Bernard Huchet, de la Universidad de Burdeos, y Jacob Morales y Amelia Rodríguez, de la ULPGC.

Los insectos revelan cómo la población indígena de Gran Canaria transformó un granero en un espacio funerario

8.000 restos de artrópodos

Esta conclusión se alcanza tras el análisis de más de 8.000 restos de artrópodos presentes en el yacimiento, gracias a cuya excepcional conservación se ha podido recuperar también restos óseos humanos, madera, fibras vegetales, cuero y cuerda. La abundancia de insectos es clave para reconstruir tanto los antiguos usos de la cueva como algunos de los procesos relacionados con la deposición de los cuerpos.

Una parte significativa de los restos identificados corresponde a gorgojos y otros insectos asociados al almacenamiento de cereales. Su abundancia indica que en la cueva se almacenaron cantidades importantes de grano, superiores a las que cabría esperar de simples ofrendas funerarias. Los resultados muestran, por tanto, que Cruz de la Esquina tuvo inicialmente una función económica vinculada al almacenamiento de alimentos y que, con posterioridad, se reutilizó y resignificó como espacio funerario.

Graneros en su origen

Este hallazgo modifica parcialmente la interpretación de la evolución tipológica de los graneros excavados en cueva de Gran Canaria. Tradicionalmente, los ejemplos más antiguos y sencillos se han descrito como cavidades sin silos excavados, mientras que, a partir aproximadamente del siglo VIII, estos espacios se hicieron más complejos, incorporando silos distribuidos alrededor de plataformas o cámaras.

La identificación de Cruz de la Esquina plantea que algunos de los graneros más simples podrían haber pasado inadvertidos hasta ahora al haber sido clasificados exclusivamente como espacios funerarios.

Prácticas funerarias

El estudio arqueoentomológico (el análisis hecho a los insectos procedentes de contextos arqueológicos) también arroja información sobre las prácticas funerarias de los aborígenes. Rtefuerza las conclusiones de un estudio anterior, también de las mismas Universidades, que cuestionaba la creencia de que los cuerpos siempre se desecaban al sol antes de trasladarlos a las cuevas funerarias. El estudio de los insectos asociados a la descomposición cadavérica indica que los cuerpos se llevaban a las cuevas poco después del óbito.

Los resultados muestran que las cuevas no fueron necesariamente espacios estáticos ni estuvieron destinadas a una única función. Por el contrario, pudieron reutlizarlas y transformarlas a lo largo del tiempo, pasando de desempeñar actividades económicas relacionadas con el almacenamiento a adquirir funciones rituales y funerarias.

Revisión de otros yacimientos

La investigación abre también la posibilidad de revisar otros yacimientos del archipiélago que hasta ahora se han interpretado exclusivamente como cuevas funerarias. El equipo prevé aplicar esta misma metodología a otras cavidades de Gran Canaria para determinar si Cruz de la Esquina constituye un caso aislado o forma parte de un patrón más amplio de reutilización de antiguos espacios de almacenamiento.

El trabajo demuestra, además, el potencial de la arqueoentomología para recuperar actividades y procesos que difícilmente pueden identificarse mediante otros tipos de evidencias. Este trabajo ha sido publicado en la revista Antiquity.