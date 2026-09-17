La Fiscalía de Morelos ha emitido una orden de aprehensión contra Francisco Javier M. y mantiene abierta su búsqueda dentro y fuera del estado

Las autoridades de Morelos han pedido máxima colaboración ciudadana para localizar al presunto autor del feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante canaria de la Universidad de Granada asesinada el pasado sábado. La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis mientras continúa la búsqueda del sospechoso.

RTVC

El estado de Morelos continúa conmocionado y, en este contexto, estudiantes y activistas mexicanas interrumpieron el desfile por el Día de la Independencia como protesta por el asesinato de Claudia Tacoronte y por los feminicidios registrados durante los últimos meses.

La Fiscalía pone nombre al sospechoso y ordena una búsqueda que se extiende fuera de Morelos

La Fiscalía del estado mexicano de Morelos ha emitido una orden de detención contra un hombre al que señala como presunto autor del asesinato. Las autoridades han realizado búsquedas en distintos domicilios para intentar localizarlo, también fuera del estado de Morelos, y han activado su búsqueda y captura.

«Obtuvimos de un juez especializado la Fiscalía de Feminicidios, una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino (que) responde al nombre de Francisco Javier M.», ha señalado en declaraciones a la prensa el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron.

Las autoridades han identificado al sospechoso a partir de los vídeos recabados de algunas cámaras de seguridad del lugar del crimen y de la información aportada por los ciudadanos. El fiscal ha señalado que el magistrado ofrecerá más detalles sobre la investigación «en las próximas horas».

La búsqueda del presunto autor no se limita al estado de Morelos y las autoridades también la llevan a cabo en otros territorios de México. Los medios mexicanos han identificado al sospechoso como Francisco Javier Meléndez, alias ‘El Trompas’, y lo relacionan con supuestos delitos de robo y asalto.