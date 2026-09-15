Otras tres mujeres habían sido asesinadas en el último año en la misma universidad, la Autónoma de Morelos, donde la estudiante grancanaria estaba de intercambio

Informa: Redacción Informativos RTVC

Lara Tacoronte, la hermana de Claudia, la estudiante grancanaria de intercambio que murió apuñalada en México este fin de semana, ha denunciado que nadie avisó a su familia de que otras tres mujeres habían sido asesinadas en el último año en la misma universidad, la Autónoma de Morelos.

«¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes (sic, en el último año) se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada. La gente que estáis viviendo allí, que estudiáis en ese sitio: ¿por qué nadie hace nada?», se lamenta Lara Tacoronte, en un vídeo que ella misma ha publicado en sus redes sociales.

«No tengo palabras, no sé qué decir, más allá de que vivimos en una sociedad enferma, llena de gente… inhumana», asegura.

En Morelos, 69 mujeres fueron asesinadas entre enero y julio de 2026 (21 feminicidios y 48 homicidios dolosos), de un total de 1.250 muertes violentas de mujeres en México (380 feminicidios y 870 homicidios dolosos), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Claudia Tacoronte Aguilera es la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles para exigir mayor seguridad.

Zona próxima al lugar del asesinato de Claudia Tacoronte. Imagen Reuters

Menos de un mes en México

Su hermana Lara confirma que llevaba poco «menos de un mes, tres semanas» en la ciudad de Cautla, adonde se había desplazado con un programa de intercambio desde la Universidad de Granada, en la que estaba cursando un grado de Educación Infantil.

«Se fue a México de intercambio y anoche (el domingo) alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Salió corriendo, él fue detrás de ella y le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias, sin ningún tipo de justificación», relata.

Laura Tacoronte subraya que nadie había avisado a Claudia de que iba a una universidad donde en el último año habían matado a otras dos mujeres, la última en junio, una circunstancia de la que ya se enteró allí y que tenía asustados a sus padres.

«Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, por que le pudiera pasar algo malo. A ellos no les hacía gracia que estuviese ahí, pero aún así ella quería vivir la vida, quería conocer sitios nuevos», relata la hermana de la estudiante.

La joven se pregunta por qué no se hizo nada antes y si los responsables de organizar este intercambio universitario conocían o no los riesgos que ofrece esa zona de México.

Claudia Tacoronte tenía 21 años, procedía del municipio de Santa Brígida, en Gran Canaria, y estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada.

En México acababa de empezar una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio.

Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

La Universidad de Granada desconocía los feminicidios

La Universidad de Granada (UGR) ha decidido suspender las tres movilidades académicas previstas para el segundo semestre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, después de conocer que tres alumnas de esta institución han sido asesinadas en los últimos meses. Entre ellas se encuentra la joven canaria Claudia Tacoronte, de 21 años, cuyo asesinato supone el cuarto feminicidio de una estudiante de esa universidad en apenas siete meses.

La vicerrectora de Internacionalización de la UGR, Inmaculada Marrero Rocha, ha reconocido que la universidad granadina desconocía los tres crímenes anteriores y que la Universidad de Morelos tampoco les había comunicado esos casos. La información que manejaban procedía del Ministerio de Asuntos Exteriores, que había advertido de un repunte de la violencia en el estado por enfrentamientos entre narcotraficantes y secuestros, además de recomendar extremar las precauciones.

Para el curso 2026/27, la UGR tenía asignadas 24 movilidades con universidades mexicanas, cuatro de ellas en Morelos. Las otras 17 personas que ya se encuentran de intercambio en México han asegurado que se sienten seguras y están adoptando las precauciones recomendadas. La universidad les ha pedido que comuniquen cualquier percepción de riesgo para facilitar su regreso si fuera necesario.