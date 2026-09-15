La nueva barrera identificará con una pegatina a los vehículos autorizados como taxis para acceder al aeropuerto de Gran Canaria

El aeropuerto de Gran Canaria ultima la puesta en marcha de un nuevo puesto de control para los taxis precontratados.

La barrera todavía no está operativa, pero permitirá identificar a los vehículos autorizados mediante una pegatina identificativa antes de acceder al recinto aeroportuario.

El aeropuerto de Gran Canaria prepara un nuevo control para taxis precontratados

Los taxistas de Ingenio, uno de los municipios que presta servicio en el aeropuerto, valoran la medida aunque consideran que el sistema es insuficiente y reclaman mejoras.

Se extenderá también a los taxis de los otros 19 municipios

Defienden que en el recinto deben permanecer únicamente los taxis necesarios para garantizar el servicio y que el resto debe atender las paradas de sus respectivos municipios. El nuevo procedimiento se extenderá también a los taxis de los otros 19 municipios de Gran Canaria que accedan al aeropuerto.

El sector reclama además un mayor control sobre la actividad de los vehículos que operan en el entorno aeroportuario. Los taxistas aseguran que, pese a la regulación existente, continúa detectándose actividad de transporte ilegal en las instalaciones.

Las próximas semanas serán clave para la adaptación de los profesionales al nuevo sistema de acceso.