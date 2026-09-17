Lanzarote rinde homenaje a Rosana a 30 años de su ‘Lunas Rotas’

“Las sAlas de Arte, by Rosana. 30 años de Lunas Rotas” está organizada por el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y la productora OMOW y permanecerá abierta al público hasta el próximo mes de noviembre

Vídeos musicales, letras de sus canciones, las portadas de sus discos, algunos de sus instrumentos favoritos, fotos de sus giras, un backstage y un escenario, proyecciones audiovisuales… Estas son solo algunas de las muchas sorpresas que esperan al visitante que se acerque a ver la exposición “Las sAlas de Arte, by Rosana. 30 años de Lunas Rotas”, una muestra que, con motivo de la celebración de la publicación de su primer disco, hace un recorrido por la trayectoria personal y profesional de la cantante lanzaroteña.

Un mes para visitarla

La muestra, que fue inaugurada este miércoles, permanecerá abierta al público hasta el próximo mes de noviembre y ha sido patrocinada y producida por el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y diseñada y ejecutada por la productora OMOW.

Aunque el motivo principal de la exposición es la conmemoración de la publicación del primer disco de Rosana “Lunas Rotas” (1996), con el que consiguió éxito y reconocimiento internacional, la muestra aprovecha para hacer un repaso por la biografía de la compositora y vocalista, así como adentrarnos en su universo creativo, descubriendo aspectos conocidos y no tan conocidos de la artista.

Una experiencia interactiva para descubrir el universo de Rosana

“Las sAlas de Arte, by Rosana. 30 años de Lunas Rotas” invita al público a abandonar el papel de mero espectador para convertirse en parte activa de la experiencia expositiva. Se juega y se vive con los cinco sentidos, a través de un recorrido concebido para despertar la curiosidad, la emoción y la participación. Así, el espectador puede desde hacerse una foto sentado en la portada de “Lunas Rotas”, hasta asistir a algún concierto íntimo (que los habrá), conocer cómo es el lugar en el que Rosana compone, cómo se prepara para subir al escenario, o ser la “mitad” de la propia Rosana gracias a una figura impresa en 3D.

La exposición cuenta, además, con la colaboración especial de los escultores Rigoberto Camacho, autor de la pieza “Tú puedes ser yo”, y de Jorge Martín Martel, artista especializado en resina, que aportan nuevas dimensiones artísticas a este recorrido.

Además de todo ello habrá una sala de audiovisuales en la que pueda verse su docuserie, talleres interactivos con camisetas y hasta alguna sorpresa sin desvelar sobre lo que nos depara el futuro profesional de la cantante y compositora conejera.

Las sorpresas empezaron durante el acto inaugural al improvisar Rosana un pequeño concierto acompañada de su percusionista habitual, Joaquín Migallón. Entre ambos interpretaron varias de las canciones de la cantautora lanzaroteña cautivando al público presente en La Casa Amarilla.

Conocer a Rosana más de cerca

En el acto de inauguración, además de la propia Rosana Arbelo y otras autoridades, también estuvo presente la consejera del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Ascensión Toledo. Toledo afirmaba, en el transcurso de la presentación, que “es un orgullo para el Cabildo poder contar con una exposición que supone un reconocimiento a una de nuestras artistas más internacionales. La trayectoria de Rosana no se basa solo en un enorme talento, sino también en el trabajo duro y la dedicación. Por todo ello, tener una exposición que nos permita conocer cómo ha sido dicha trayectoria y conocer más de cerca cómo vive, compone y se esfuerza Rosana a cada paso es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Animo a los habitantes de Lanzarote a que no se la pierdan y acudan a verla”, aseveró la consejera.

Hija Predilecta de Arrecife

El teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio, destacó la figura de Rosana como Hija Predilecta de la ciudad y subrayó el orgullo que supone que su trayectoria pueda ser disfrutada ahora a través de esta exposición. “Invito a toda la ciudadanía a acercarse a La Casa Amarilla y descubrir esta muestra. Estoy convencido de que volverán a enamorarse de la música, el talento y el corazón de Rosana”, afirmó.

Por su parte, la propia Rosana manifestaba que no iba a contar mucho de esta exposición porque “está hecha más para vivirla que para contarla. Es una exposición participativa. Es una muestra que va a contar con muchos encuentros, sobre todo encuentros inesperados. De hecho, las salas nunca van a ser las mismas, que día a día van a haber cambios. Lo único que espero es que la gente se divierta y lo disfrute”, aseguró la cantante y compositora antes de dar las gracias al público por asistir y al Cabildo de Lanzarote y La Graciosa por el apoyo mostrado para sacar este proyecto en adelante.

Entrada y horarios

La exposición podrá contemplarse en La Casa Amarilla hasta el mes de noviembre de 2026. La entrada es libre y gratuita y los horarios de apertura son: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, y de 14.30 a 18.00 horas. Los sábados de 10.00 a 14.00 horas y los domingos y festivos cerrado.