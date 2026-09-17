Registrado un terremoto de magnitud 3 en la costa oeste de Lanzarote

El IGN registró el terremoto sobre las 10:20 horas de la mañana de este jueves, a una profundidad de 30 kilómetros bajo el nivel del mar en la costa oeste de Lanzarote

Terremoto registrado por el IGN en la costa occidental de Lanzarote. Imagen IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este jueves, 17 de septiembre, un movimiento sísmico de magnitud 3 mbLg en la costa oeste de Lanzarote.

Según los datos del organismo, el terremoto se produjo a las 10:20:37 horas y tuvo su hipocentro a una profundidad de 30 kilómetros bajo el nivel del mar.

El seísmo se localizó frente a la costa occidental de la isla, en una zona próxima al litoral de Lanzarote. Por el momento, no se ha reportado que el seísmo se haya sentido por la población.

El registro se suma a la actividad sísmica que periódicamente se detecta en el entorno del archipiélago canario. El IGN mantiene el seguimiento de estos fenómenos y actualiza sus registros a medida que dispone de nuevos datos sobre localización, profundidad y magnitud de los movimientos.