La última embarcación rescatada por Salvamento Marítimo, según la ONG Caminando Fronteras, habría dejado un total de 17 personas fallecidas antes de alcanzar las costas canarias

Informa: Redacción Informativos RTVC

La neumática rescatada en la madrugada de este miércoles, 16 de septiembre, por las salvamares Al Nair y Acrux con 82 migrantes a unos 142 km (77 millas náuticas) al noreste de Arrecife, en la isla de Lanzarote, ha dejado tres fallecidos y, según los ocupantes, una decena más de muertos en alta mar. Además, otras 16 personas tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios tras arribar a puerto, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Por su parte, la ONG Caminando Fronteras asegura que el número de fallecidos asciende a 17, tres cuerpos recuperados y 14 personas desaparecidas, según los datos que maneja la organización.

Llegada del grupo de migrantes rescatados por Salvamento Marítimo a Arrecife, Lanzarote. Imagen EFE

El rescate, según ha informado Salvamento Marítimo, se ha producido después de que sobre las 19.03 horas de este martes, 15 de septiembre, el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas recibiera una llamada procedente de una terminal satelital, con «muy mala» calidad de comunicación y en idioma francés.

En dicha llamada se indicó, en un principio, que la neumática estaba aproximadamente a unas 71 millas al noreste de Lanzarote, en zona SAR marroquí, por lo que tras realizar varias gestiones se determinó su posición y se informó a MRCC Rabat, que asumió la coordinación del caso movilizando al mercante CL Zenith, ya que se encontraba en la zona y localizó la embarcación.

Marruecos solicitó colaboración de Salvamento Marítimo

Sin embargo, posteriormente MRCC Rabat solicitó la colaboración de Salvamento Marítimo por «carecer de medios para efectuar el rescate», motivo por el que desde el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas, y bajo de dirección de la Capitanía Marítima de Las Palmas, se movilizó las embarcaciones salvamar Al Nair y Acrux.

La salvamar Al Nair informó del inicio de la aproximación y maniobra de rescate a unas 77 millas náuticas de Arrecife, cayendo varias personas al agua durante la operación de rescate. Si bien, indican que todos los ocupantes fueron recuperados, incluido tres cuerpos.

Reducción del número de llegadas

La llegada de migrantes irregulares a Canarias durante este año se ha reducido a casi la mitad si lo comparamos con los mismos datos que el año pasado.

Así, hasta el 15 de septiembre, han llegado a las islas 5.592 personas procedentes de países africanos en pateras o cayucos. Mientras que en el mismo espacio de tiempo, el año pasado hablamos de 12.453 migrantes. Esto, según datos del Ministerio del Interior, supone una reducción del 55 por ciento. A pesar de esta caída, las vías que transcurren por el Atlántico sigue cobrándose un importante número de vidas humanas.