El Parlamento Europeo reclama a Marruecos que respete la soberanía española y considera que en Ceuta se ha producido una instrumentalización de los flujos migratorios irregulares

Informa: Redacción Informativos RTVC

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre la crisis registrada en Ceuta el pasado 30 de julio, en la que reclama a Marruecos que respete la soberanía española y defiende de forma expresa la integridad territorial de España como Estado miembro de la Unión Europea.

El texto, que contó con el apoyo del PPE, Patriots, ECR y Renew insta a Marruecos a asumir sus responsabilidades en materia de control fronterizo, retornos y cooperación migratoria. En contra, ha votado el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), cuya líder, la eurodiputada del PSOE, Iratxe García, puso como «línea roja» que no se señalara al Gobierno español, y las fuerzas de izquierda –Izquierda Europea y Verdes–, así como parte de los liberales, incluida la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia.

Migrantes en un campamento de Ceuta. Imagen EFE

La Eurocámara considera que la relación entre la UE y Marruecos debe sustentarse en el respeto a la integridad territorial de los Estados miembros y señala que cualquier declaración que cuestione la soberanía española resulta incompatible con las obligaciones de un país socio.

La resolución considera que los acontecimientos de Ceuta no constituyeron únicamente una crisis migratoria, sino también un episodio de instrumentalización de los flujos migratorios irregulares contra la integridad territorial de un Estado miembro y, por extensión, contra la frontera exterior de la Unión Europea.

Restablecimiento de la normalidad en Ceuta

El Parlamento también reclama al Gobierno español que restablezca con urgencia la normalidad en Ceuta, refuerce la seguridad y utilice plenamente los mecanismos europeos disponibles para acelerar las devoluciones. Asimismo, insta a España y Marruecos a intensificar la cooperación en materia de retorno y readmisión de los migrantes que llegaron durante el cruce masivo registrado entre el 29 y el 31 de julio.

La Eurocámara cuestiona el retraso en la solicitud formal de apoyo europeo. Según la resolución, España no pidió hasta el 28 de agosto el refuerzo de agencias como Frontex, Europol y la agencia europea de asilo, casi un mes después del inicio de la crisis y pese a los ofrecimientos realizados previamente por la Comisión Europea.

En el curso de la votación, además, ha salido adelante otra enmienda del grupo ERC en la que se expresa «profunda preocupación» por la política de regularización «a gran escala aplicada por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez», ya que «genera un efecto llamada y transmite el mensaje equivocado a los posibles migrantes y a las redes delictivas de tráfico ilícito de migrantes».