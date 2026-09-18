El candidato de Municipalistas Primero Canarias reúne a más de 500 personas en la plaza de Saulo Torón y reivindica un modelo de gestión inspirado en municipios como Gáldar y Agüimes

La plaza de Saulo Torón, junto al paseo de Las Canteras, congregó este jueves a más de 500 personas, según los datos facilitados por Municipalistas Primero Canarias, durante la presentación pública de Marcial Morales como candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. El acto reunió a militantes, simpatizantes y representantes de distintos ámbitos de la sociedad civil y sirvió para situar el proyecto municipalista ante la ciudadanía de cara a las elecciones locales de mayo de 2027.

Marcial Morales durante el acto de presentación de su candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Primero Canarias

Junto a Morales intervinieron el presidente de Primero Canarias y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; la vicepresidenta del partido, Valeria Guerra; y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa. La formación quiso convertir la presentación en una muestra de respaldo al candidato y en un nuevo impulso a su implantación en la capital grancanaria.

Un proyecto centrado en los servicios públicos

Morales expuso ante los asistentes las principales líneas de su propuesta para el municipio y planteó trasladar a Las Palmas de Gran Canaria la filosofía y los ejemplos de gestión que Primero Canarias reivindica en municipios como Gáldar y Agüimes. Entre sus prioridades situó la limpieza, la vivienda y la recuperación de los servicios básicos, asuntos que la formación identifica como algunos de los principales motivos de descontento ciudadano.

El candidato resumió su planteamiento en un proyecto basado en “ilusión, compromiso y capacidad de gestión”, con el propósito de mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y ofrecer la administración local “que la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria espera y merece”. En su intervención también defendió la cercanía con los barrios y el contacto directo con sus vecinos. “Venimos a darle un cambio a esto, con la ilusión y la humildad de quien empieza en política”, aseguró Morales.

El candidato añadió: “Somos personas que pateamos las calles y que estamos con la gente”, y vinculó esa presencia en los barrios con el propósito de recuperar la confianza de quienes, según afirmó, habían perdido la esperanza en la ciudad. Su propuesta incluye más limpieza, seguridad, mejor movilidad y viviendas más asequibles, especialmente para los jóvenes que encuentran dificultades para emanciparse.

Morales también anunció un plan de rehabilitación y reposición de viviendas sociales, un plan específico para los barrios y un programa de grandes corredores verdes. Con estas medidas pretende ampliar su propuesta más allá de los servicios básicos y abordar también la mejora urbana y de las condiciones de vida en los distintos distritos de la capital.

El voto canario como alternativa frente a Vox

La candidatura de Municipalistas Primero Canarias plantea obtener representación suficiente en el Ayuntamiento para evitar que Vox pueda condicionar o formar parte del próximo gobierno municipal. La formación reivindica el voto canario como una opción propia frente a la polarización de los partidos estatales, y sus dirigentes apelaron durante el acto a un espacio político que califican de municipalista, transversal y de obediencia canaria.

En ese contexto, los responsables de la formación defendieron que “frente a la polarización de los partidos estatales, el voto útil en las próximas elecciones será el voto canario, el único capaz de cambiar las cosas en la ciudad sin entregar el poder a la ultraderecha”. Se trata de uno de los principales argumentos políticos con los que Primero Canarias afrontará la carrera hacia las municipales de 2027.

Hernández reivindica el regreso de Morales a la política

Óscar Hernández centró su intervención en la decisión de Morales de regresar a la primera línea política y destacó el compromiso personal que, a su juicio, implica asumir la candidatura. “Podría haber permanecido en la comodidad del retiro, podría haber continuado como voluntario de las organizaciones sociales en las que está implicado, pero ha aceptado el reto de regresar a la actividad política, con el coste personal y familiar que ello supone, para ponerse al servicio de Las Palmas de Gran Canaria”, afirmó.

El alcalde de Agüimes pidió el respaldo ciudadano para un candidato que, según señaló, “viene a solucionar los problemas y aprovechar las grandes oportunidades de mejora” que tiene la capital grancanaria. Hernández ya había defendido públicamente la candidatura de Morales cuando Primero Canarias anunció su elección en julio.

Por su parte, Teodoro Sosa recuperó una expresión que el dirigente municipalista ha utilizado durante su recorrido por distintos barrios de la capital: “Las Palmas de Gran Canaria necesita un meneo”. Sosa aseguró haber recorrido durante los últimos 15 meses más de 40 barrios, entre ellos Tenoya, Las Torres, San Lorenzo, Barrio Atlántico, La Milagrosa, Los Llanos de María Ribera, Los Tarahales, Puerto-Canteras, Almatriche, Piletas y Tamaraceite, y presentó ese recorrido como una fuente directa de conocimiento de los problemas de la ciudad.

Sosa reclamó confianza en la trayectoria de gestión pública, el conocimiento y la capacidad de trabajo de Morales y lo definió como “una persona idónea para sacar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la situación en la que se encuentra”. El alcalde de Gáldar también destacó que Morales concurre, según sus palabras, “voluntario, por convicción, no obligado por su partido” y que se compromete a permanecer en el Ayuntamiento durante los próximos cuatro años.

Limpieza, MetroGuagua, barrios y vivienda, entre los retos

En su intervención, Sosa vinculó ese compromiso con algunas de las principales cuestiones que Primero Canarias quiere situar en el centro del debate municipal: la limpieza de las calles, la protección del ocio y la cultura, la puesta en funcionamiento de la MetroGuagua, las juntas de distrito y la seguridad en los barrios. Estas prioridades coinciden con buena parte de los asuntos que Morales ya había señalado desde el anuncio de su candidatura.

El dirigente municipalista reclamó además la colaboración de las distintas administraciones para reducir la burocracia y abordar el problema de la vivienda en la capital. Sosa sostuvo que, tras más de cuatro décadas de gobiernos de partidos estatales en la ciudad, la ciudadanía debe valorar la posibilidad de otorgar una oportunidad a una formación canaria.

“Si nos dan la confianza no les vamos a defraudar”, afirmó Sosa durante el acto. El alcalde de Gáldar cerró su intervención situando a Morales como la persona que, a juicio de Primero Canarias, puede afrontar el cambio que la formación reclama para la capital: Marcial Morales “es el hombre que necesita Las Palmas de Gran Canaria para devolverle la dignidad a Las Palmas de Gran Canaria”, concluyó.