Habrá cine rodado y producido desde Canarias en el Festival de Cine de San Sebastián con ‘El mal hijo’

Fotograma de ‘El mal hijo’, rodada y producida en Canarias

‘El mal hijo’, cinta rodada en parte en la isla de Gran Canaria, ha sido seleccionada dentro de la sección Nuevos Directores y abrirá la primera jornada del Festival más importante de nuestro país, prevista para el 18 de septiembre.

Es un proyecto llamativo, ya que es la primera película del actor Jaime Lorente, un intérprete muy popular por su participación en series como “La casa de papel” o “Elite”.

Se trata de una producción de AF en asociación con Emedia.Canary.Projects y AF Canary Islands Studios, Match Point y Crea Sgr . Cuenta con el apoyo de Canary Islands Film.

Basada en la novela de Salvador S. Molina

Basada en una novela homónima de escritor Salvador S. Molina, está protagonizada por Susi Sánchez, ganadora de dos premios Goya y los actores Miguel Ángel Puro, Hugo Arbués, Óscar de la Fuente, ganador del Premio Feroz, y Abel de la Fuente.

Cuenta la historia de Rubén, un niño de once años que debe vivir con su abuela, a la que prácticamente no conoce, tras la desaparición de su padre.

Habrá que esperar muy poco para ver la película en cines ya que se estrena el 23 de octubre. Será distribuida por Karmafilms y AF Films