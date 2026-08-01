La línea 908 aumentará cuatro salidas desde el Intercambiador de Santa Cruz, así como la 974 con expediciones adicionales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal que dirige Evelyn Alonso, reforzará el servicio de transporte urbano nocturno el próximo sábado, día 1, para atender la demanda de las personas que asistan a los conciertos de Romeo Santos, Prince Royce y UB40, que se celebrarán en la explanada del puerto y en el Palmetum.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El dispositivo, organizado a través de la empresa concesionaria Titsa, contempla el incremento de plazas y frecuencias en las líneas 972 (Intercambiador-Barrio la Salud-Ofra), 908 (Intercambiador-Ofra) y 974 (Intercambiador-Taco-Añaza-Santa Maria del Mar).

Expediciones adicionales

En el caso de la línea 972, se añadirá una expedición desde el Intercambiador a las 01:30 horas.

Por otro lado, la línea 908 aumentará cuatro salidas desde el Intercambiador, que tendrán lugar a las 23:30, 00:30, 01:00 y 02:00. Asimismo, la 974 también tendrá cuatro expediciones adicionales que partirán desde el Intercambiador a las 22:35, 23:15, 00:30 y 01:15 horas.