La Policía Local ha desalojado este jueves a decenas de bañistas de la playa de Benijo, cerrada hace 2 años por desprendimientos

Desalojados más de 70 bañistas en la playa de Benijo / Imagen de archivo

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha desalojado este jueves a decenas de bañistas de la playa de Benijo, cerrada desde hace dos años por desprendimientos.

Ayudados por una unidad de drones

Fuentes policiales han informado a EFE que en la operación de desalojo se han visto ayudados por la unidad de drones del ayuntamiento y según publica el periódico El Día, los desalojados podrían superar los 70 bañistas.

La playa, situada en Anaga, está pendiente de ser rehabilitada y el Ayuntamiento aprobó la pasada semana una moción en la que insta al Estado a declarar urgente la realización de estas obras.