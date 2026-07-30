Desalojados más de 70 bañistas en la playa de Benijo

La Policía Local ha desalojado este jueves a decenas de bañistas de la playa de Benijo, cerrada hace 2 años por desprendimientos
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha desalojado este jueves a decenas de bañistas de la playa de Benijo, cerrada desde hace dos años por desprendimientos.
Ayudados por una unidad de drones
Fuentes policiales han informado a EFE que en la operación de desalojo se han visto ayudados por la unidad de drones del ayuntamiento y según publica el periódico El Día, los desalojados podrían superar los 70 bañistas.
La playa, situada en Anaga, está pendiente de ser rehabilitada y el Ayuntamiento aprobó la pasada semana una moción en la que insta al Estado a declarar urgente la realización de estas obras.