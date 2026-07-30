La presidenta insular entrega al ministro el acuerdo firmado por las instituciones majoreras para reclamar su declaración como de interés público

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha aprovechado la visita del ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, para entregarle el acuerdo firmado por las instituciones majoreras para reclamar, en frente común, la declaración de la línea marítima directa entre Fuerteventura y la Península como de interés público.

Lola García pide a Torres apoyo ante la suspensión de la línea marítima con Cádiz / Cabildo de Fuerteventura

Este acuerdo fue suscrito el pasado 20 de julio por el Cabildo, los ayuntamientos y la Cámara de Comercio, ante la suspensión unilateral de este servicio estratégico por parte del Estado.

Un asunto de competencia estatal

Según ha subrayado García, “a pesar de haber mantenido ya conversaciones telefónicas al respecto con el ministro, quería aprovechar su presencia en la Isla para hacerle llegar, de primera mano, un asunto de competencia estatal que preocupa a la sociedad e instituciones majoreras e insistirle en que interceda ante las autoridades competentes del Ministerio de Transportes y Movilidad”.

“Sabemos que, si existe voluntad política, se puede adecuar el marco del transporte marítimo a las necesidades de Fuerteventura”. Además, el Ministerio de Transportes y Movilidad trabaja ahora en el estudio previo para redactar los pliegos de la nueva licitación, “por lo que es el momento de actuar y adoptar una posición conjunta”.

“Estoy segura de que el ministro actuará con sensibilidad hacia un asunto que afecta de manera directa a una economía insular y periférica como Fuerteventura”, concluyó la presidenta insular.

Pleno del Cabildo

Lola García anunció, además, que el Pleno del Cabildo aprobará este viernes una declaración institucional para solicitar al Estado la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) de la conexión marítima directa entre Fuerteventura y la Península.

Así como la recuperación inmediata de la escala en Puerto del Rosario, como una acción más dentro de ese frente común y conjunto de las administraciones.