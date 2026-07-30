La inflación alcanza el 3,5 % en julio por la guerra en Irán

Los altos precios de la energía y los combustibles golpean duramente a las familias de Canarias y encarecen la cesta de la compra

La guerra en Irán provoca un fuerte choque energético en Canarias este mes de julio. En consecuencia, la inflación alcanza un preocupante 3,5 %. Este dato supone el pico más alto desde mayo del año 2024.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La inflación encadena cinco meses seguidos por encima del 3 %. El alto precio del combustible afecta especialmente a nuestra comunidad canaria. De hecho, el combustible cuesta un 40 % más que el año pasado. Por ello, llenar el depósito supone un gran esfuerzo para las familias isleñas.

Además, los usuarios notan directamente este incremento. «Gasolina sube porque supuestamente hay guerras y cosas», comenta un conductor. «20 o 30 euros o 40 significa mucho».

Tensión internacional y alimentación

Javier López, analista macroeconómico en Liquidez Global, señala las recientes tensiones en el estrecho de Ormuz. «El precio del petróleo experimenta mucha volatilidad». Asimismo, la cesta de la compra sufre grandes incrementos.

López detalla que la carne vacuna sube entre un 40 y un 50 %. Hortalizas y frutas crecen un 40 %. Por lo tanto, el consumidor nota mucho estos nuevos precios. «Una pasada, ya es un lujo comprar», lamenta un cliente.

Hipotecas y futuro incierto

Por otro lado, los ciudadanos intentan sobrevivir económicamente. «Hasta ahora toca sacar donde no hay», explica un vecino. La comida resulta excesivamente cara para todos. Mientras tanto, los expertos pronostican un encarecimiento de las cuotas hipotecarias. Casi todos los bancos centrales suben actualmente sus tipos de interés, salvo el norteamericano.

Finalmente, el Banco Central Europeo continuará previsiblemente con esta tesitura en su próxima reunión. Así que, de momento, toca esperar. Los ciudadanos deben seguir apretándose el cinturón.