El Cabildo de La Palma permite el baño en Playa Chica tras bajar la concentración de CO2

El Cabildo de La Palma ha acordado permitir el baño en Playa Chica, en Puerto Naos, tras registrar un descenso de la concentración de CO2 y garantizar la seguridad de las personas en este espacio.

La Palma autoriza el baño en Playa Chica / Cabildo de La Palma

El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende en un comunicado el trabajo coordinado que permite ir “dando pasos constantes y firmes en pro de devolver la normalidad a este núcleo costero tan importante para el Valle de Aridane y su recuperación”.

Proyecto de monitorización constante

“Permitir el acceso a la totalidad de la playa de Puerto Naos, especialmente coincidiendo con la época de verano, permite continuar recuperando, poco a poco esa normalidad con la nueva realidad con la que convivimos tras la erupción del volcán Tajogaite«, afirma el presidente insular.

Rodríguez también confirma que «hacerlo con todas las garantías gracias al proyecto CO2, permite hacer un seguimiento en tiempo real de la situación de los gases en este núcleo”, afirma el presidente.

Reapertura de comercios locales

Además de esta medida, el Comité Asesor del Peinpal también ha autorizado la reapertura del local comercial Palmeras Arepera, tras las reformas que se han llevado a cabo en la instalación, donde se realizará un seguimiento de la situación de gases para valorar la evolución de los mismos en horario de apertura.

Actualmente, en Puerto Naos existen 1.178 instalaciones autorizadas, de las cuales 1.020 cuentan con la documentación necesaria para su retorno o reapertura.

En el caso de La Bombilla, son 62 instalaciones autorizadas, de las que 52 disponen del protocolo firmado.