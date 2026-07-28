La aerolínea operará dos vuelos semanales entre uno de los principales hubs europeos y la isla a partir del 13 de diciembre, en la única ruta directa entre Heathrow y Fuerteventura

Fuerteventura contará por primera vez con una conexión aérea directa desde el aeropuerto de Londres Heathrow operada por British Airways. La ruta, que arranca el próximo 13 de diciembre, une la isla con uno de los principales hubs europeos y abre el destino majorero a la red internacional de conexiones de la aerolínea desde la Terminal 5 de Heathrow, principal base operativa de British Airways.

Fuerteventura estrena su primera conexión directa con Londres Heathrow / Cabildo de Fuerteventura

La isla majorera experimentará una mejora significativa en sus comunicaciones aéreas este año. Este avance consolida su posición estratégica en el mercado turístico internacional.

Detalles de la nueva ruta

La compañía aérea británica iniciará las operaciones directas el próximo 13 de diciembre. Los aviones partirán desde la conocida Terminal 5.

El servicio operará dos veces por semana, los jueves y los domingos, hasta el 11 de abril de 2027. Será la única conexión directa entre Londres Heathrow y Fuerteventura, sustituyendo la operativa que British Airways realizaba hasta ahora desde Londres Gatwick.

Impacto en el mercado británico

El Reino Unido es el primer mercado emisor de Fuerteventura. En los seis primeros meses de 2026, la isla recibió 418.546 pasajeros procedentes del mercado británico, un 1,43 % más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de Aena elaborados por el Patronato Insular de Turismo.

La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y vicepresidenta del Patronato Insular de Turismo, Marlene Figueroa, subrayó que «operar desde Heathrow es un salto cualitativo para Fuerteventura. No es solo una mejora operativa. Es la entrada a uno de los principales nudos de conexiones de Europa, y eso nos pone al alcance de viajeros de todo el mundo que escalan en Londres».

Valoración de las autoridades

La consejera destacó también que «la apuesta de British Airways por Heathrow para conectar con Fuerteventura refuerza el posicionamiento de la isla como destino de referencia en el mercado europeo».

La incorporación de Heathrow amplía las opciones de acceso a Fuerteventura desde la red internacional de British Airways y refuerza la conectividad de la isla con uno de los principales centros de distribución aérea de Europa.