El Gobierno autonómico solicita una financiación justa y gobernanza propia en la Conferencia Sectorial de Transportes

El Ejecutivo solicita que el reparto de los fondos europeos y la nueva gobernanza estatal tengan en cuenta la singularidad del Archipiélago y defiende que Canarias sea territorio piloto del Abono Único.

Canarias reclama adaptar las políticas de movilidad a su realidad insular / Gobierno de Canarias

Durante la reunión se ha abordado el Plan Social para el Clima, el desarrollo reglamentario de la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, y la implantación del futuro Abono Único. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha defendido la necesidad de que las políticas estatales de movilidad incorporen la realidad de los territorios insulares y ultraperiféricos, tanto en el diseño de las medidas como en el reparto de la financiación.

El consejero Pablo Rodríguez ha valorado la recuperación de este espacio de diálogo institucional y ha destacado la importancia de mantener una coordinación permanente entre las administraciones en una materia estratégica para el Archipiélago.

Canarias reclama una mayor participación en la Ley de Movilidad Sostenible

Durante la Conferencia Sectorial también se ha abordado el desarrollo reglamentario de la Ley de Movilidad Sostenible. En este ámbito, el Gobierno de Canarias ha reiterado las alegaciones presentadas para garantizar una participación efectiva en los nuevos órganos de gobernanza previstos por la norma.

Entre las propuestas trasladadas al Ministerio figuran la incorporación permanente de Canarias y de los cabildos insulares al Consejo Superior de Movilidad Sostenible, la creación de una sección específica para territorios insulares, extrapeninsulares y ultraperiféricos, así como el establecimiento de mecanismos que garanticen la participación del Archipiélago en las decisiones que afecten directamente a su movilidad y a la financiación estatal.

En este sentido, María Fernández ha subrayado que el Gobierno de Canarias ha mantenido una posición firme durante toda la tramitación de la normativa estatal.

Canarias propone ser territorio piloto del Abono Único

En relación con el futuro Abono Único, el Gobierno de Canarias ha reiterado su disposición a convertirse en uno de los territorios donde se desarrolle el proyecto piloto impulsado por el Ministerio, aprovechando el trabajo realizado por la Dirección General de Transportes y Movilidad junto con los cabildos insulares con el Título Único de Transporte.

El consejero ha explicado que el Archipiélago cuenta con una experiencia consolidada en el desarrollo de herramientas tecnológicas para integrar los distintos sistemas de transporte y ha defendido que ese trabajo previo puede contribuir al éxito de la iniciativa estatal.

Por su parte, la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha recordado que el Ejecutivo trabaja desde el inicio de la legislatura en el desarrollo del Título Único y ha insistido en la importancia de que el sistema estatal sea compatible con la tecnología que ya está implantando Canarias.