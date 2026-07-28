El Plan Forestal vigente data de 1999 y el nuevo documento se adapta a las consecuencias del cambio climático y el aumento de las temperaturas

El Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo Plan Forestal para adaptar la gestión de los montes del archipiélago al incremento de las temperaturas y a los efectos del cambio climático, sustituyendo así al documento vigente desde 1999.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha explicado este martes que la actualización responde a un escenario de mayor riesgo de incendios forestales y permitirá reforzar la prevención, la gestión activa de la masa forestal y el aprovechamiento sostenible del monte.

Europa Press

Un texto de elaboración conjunta

Durante la presentación, Hernández Zapata ha destacado que la actualización del plan responde a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático, por lo que la Consejería inició su elaboración en 2023 mediante un proceso participativo en el que se incorporaron aportaciones de administraciones, entidades y particulares.

El consejero ha explicado que uno de los ejes principales del documento es la prevención de incendios forestales, al considerar que «el mejor incendio es el que no se produce«.

En este ámbito, ha recordado recordó que el Ejecutivo autonómico ha destinado durante la legislatura cerca de 39 millones de euros al refuerzo de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), además de actuaciones preventivas en los montes y parques nacionales.

El plan también apuesta por incrementar el aprovechamiento social y económico del monte mediante iniciativas que favorezcan la recuperación de antiguos cultivos, como almendros o higueras, y por fomentar una gestión forestal sostenible en terrenos privados.

Ley de Montes de Canarias

Hernández Zapata ha señalado que el Plan Forestal se enmarca en una estrategia normativa más amplia, precedida por el decreto de prevención de incendios forestales aprobado en diciembre de 2025 y que culminará con la futura Ley de Montes de Canarias, actualmente en tramitación.

En referencia a los grandes incendios forestales activos en la Península, Hernández Zapata ha trasladado su reconocimiento a los profesionales que trabajan en las labores de extinción y aseguró que Canarias mantiene el seguimiento de la situación y está dispuesta a colaborar con los medios de los que dispone.

Preguntado por la posibilidad de actuar en el monte como medida preventiva frente a los incendios, el consejero aseguró que “no es que se pueda, es que se debe limpiar el monte«.

Ha añadido que Canarias ya desarrolla este tipo de actuaciones mediante los equipos EIRIF, apoyados con maquinaria pesada, incluida maquinaria no tripulada, para retirar combustible vegetal y reducir el riesgo de propagación del fuego.

Hernández Zapata ha defendido además que esa limpieza debe ir acompañada de proyectos que hagan económicamente atractivo el monte y permitan recuperar cultivos situados en zonas de interfaz entre las masas forestales y los núcleos habitados, con el objetivo de reforzar la prevención de incendios y favorecer la actividad en el medio rural.