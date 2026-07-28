Illa ve el aval de Canarias a la nueva financiación como «la prueba» de que es buen modelo

Canarias apoyará el modelo de financiación autonómica propuesto por el Estado, una noticia que para Salvador Illa es «muy buena» y confirma que se trata de un buen sistema

El presidente catalán, Salvador Illa, ha celebrado este martes como una «muy buena noticia» el apoyo del Gobierno de Canarias al nuevo modelo de financiación autonómica y ha afirmado que esto es «la prueba» de que se trata de un buen sistema.

El Gobierno de Canarias (CC, PP y Agrupación Herreña) respaldará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación tras ver reconocidas sus singularidades, que reportarán 1.300 millones de euros más al año a sus servicios esenciales.

(Foto de ARCHIVO) El presidente de Cataluña, Salvador Illa y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo





En declaraciones a los medios desde Hanoi (Vietnam), Illa ha señalado que el apoyo de Canarias «es la prueba del nueve de que es un buen modelo de financiación y de que el diálogo acaba funcionando«.

«Cuando uno tiene en cuenta las necesidades de su población y la necesidad de mejorar los servicios públicos, ve que el modelo que hemos propuesto es positivo y se suma a él. Estoy contento de que así sea», ha apuntado.

Ahora, Illa espera que el resto de comunidades autónomas «se sumen al diálogo y a reconocer que es un modelo de financiación que mejora la vida de todos y que no perjudica a nadie».