En Canarias hay 135.900 desempleados, un 0,4 % que el trimestre anterior, lo que supone que ya van tres trimestres consecutivos en descenso

El paro en Canarias ha bajado en 600 personas en el segundo trimestre, hasta los 135.900 desempleados, un 0,4 % menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada del segundo trimestre, se acumulan ya tres trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 11,6 %.

Esta cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha descendido en el segundo trimestre la mayoría de veces en Canarias (15 veces), mientras que ha subido en 10 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la caída más pequeña desde que hay registros.

Oficina de empleo. – EUROPA PRESS – Archivo

Destrucción de empleo

En el segundo trimestre se destruyeron en Canarias 25.100 puestos de trabajo (2,4 % respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 1.035.500 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 1.171.400 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 25.700 personas (2,15 %).

En el último año el paro se ha reducido en 21.200 personas (-13,5 %) en Canarias y se han creado 13.500 empleos (+1,3 %), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 7.700 personas (0,7 %).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino subió en 1.100 mujeres (+1,5 %), frente a un retroceso del paro masculino de 1.700 parados (-2,6 %). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 72.600 y la tasa de paro femenino en el 12,97 %.

Por su parte, 63.300 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 10,34 %.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Canarias aumentó en 6.200 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,78 %.

Tipo de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 16.500 personas en el segundo trimestre en la región y el de temporales se redujo en 24.300 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 873.900 personas, de los que 739.600 tenían contrato indefinido (el 84,63 %) y 134.300, temporal (el 15,37 %).

La destrucción de empleo en el segundo trimestre en Canarias fue mayor en el sector público, que destruyó 15.300 puestos de trabajo, un -8,09 % menos, hasta un total de 173.800 ocupados. Por su lado, el sector privado, se redujo en 9.700 empleos, un 1,11 % menos que en el trimestre anterior hasta 861.800 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 14.600 personas en el segundo trimestre (-1,54 %) en la comunidad hasta los 932.700 ocupados. Asimismo, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 10.500 (-9,27 %), hasta sumar 102.800 personas.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 2.600 menos (-32,5 %); Agricultura, 800 menos (-50 %); Servicios, 700 menos (-1,36 %), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 2.400 más (+3,27 %); Industria, 1.100 más (+61,11 %)

Por comunidades autónomas

Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

En cuando al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias en donde la ocupación se redujo en 25.100 personas y en Galicia con un descenso de 6.100 trabajadores.