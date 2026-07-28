La Dirección General de Emergencias ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas durante varios días desde este miércoles

La pequeña tregua que han dejado las altas temperaturas se termina este miércoles según todas las previsiones. Por eso, Dirección General de Emergencias ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas durante varios días desde este miércoles. Se verán especialmente afectadas las islas orientales, aunque se irá extendiendo por el resto de islas según se acerque el fin de semana, donde el calor será ya generalizado.

Gran Canarias, Lanzarote y Fuerteventura, las más afectadas

El episodio de altas temperaturas está previsto que dure varios días con inicio durante el miércoles y una incidencia inicialmente mayor en las islas orientales, especialmente en Gran Canaria.

Se prevé que la situación se intensifique y extienda progresivamente al resto del archipiélago a partir del viernes y durante el fin de semana. Los modelos meteorológicos analizados muestran una evolución consistente hacia la entrada de una masa de aire cálido y seco de origen africano.

Se esperan temperaturas máximas iguales o superiores a 34 ºC en zonas de interior y medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria, donde podrían alcanzarse puntualmente valores próximos a 38 ºC al inicio del fin de semana.

Asimismo, se prevén temperaturas de hasta 33 ºC en zonas del interior de Fuerteventura y de entre 32 y 33 ºC en sectores del interior de Tenerife, sin descartarse que el episodio se extienda posteriormente a otras islas.

El episodio vendrá acompañado de una inversión térmica baja, situada inicialmente en torno a los 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en las islas occidentales, con tendencia a descender progresivamente. Esta situación favorecerá un ambiente cálido y seco en medianías y zonas altas.

La entrada de aire africano podrá ir acompañada de calima débil, principalmente en las islas orientales, sin que inicialmente se prevean concentraciones significativas de polvo en superficie. Dada la duración prevista del episodio y la evolución de los modelos, se realizará un seguimiento continuo de la situación, pudiendo elevarse el nivel de activación o modificarse el ámbito territorial en función de las actualizaciones de las predicciones meteorológicas y de los avisos emitidos por AEMET.