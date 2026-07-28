El accidente se produjo en la carretera TF-217, en La Matanza de Acentejo, y cinco de los afectados fueron trasladados a distintos centros hospitalarios

Seis personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad y otras dos con lesiones de carácter moderado, tras la colisión entre un coche y una guagua registrada este martes en el municipio tinerfeño de La Matanza de Acentejo.

El accidente se produjo a las 09.46 horas en la carretera TF-217, a la altura del punto kilométrico 3, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Seis heridos, uno grave y dos de carácter moderado, en una colisión entre un coche y una guagua en Tenerife

Heridos

El herido de mayor gravedad es un hombre de 43 años que sufrió un traumatismo craneal grave. Tras recibir asistencia en el lugar,lo trasladaron en una ambulancia de soporte vital avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias.

También resultaron heridas de carácter moderado dos mujeres. Una de ellas, de 49 años, presentaba un traumatismo en una pierna y la evacuaron en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue. La segunda, de 52 años, sufrió diferentes dolencias y la trasladaron al Hospital San Juan de Dios.

Entre los heridos leves se encuentra una mujer de 67 años, trasladada en una ambulancia sanitarizada a Hospiten Bellevue, y un hombre de 56 años con lesiones en la espalda, evacuado al Hospital San Juan de Dios. Otra mujer de 55 años también presentó lesiones leves en la espalda, aunque no precisó traslado hospitalario.

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Aviso

El CECOES 1-1-2 recibió una alerta en la que se comunicaba que varias personas necesitaban asistencia sanitaria tras el choque entre los dos vehículos. La sala operativa activó de inmediato una ambulancia medicalizada, una sanitarizada y otra de soporte vital básico del SUC. También efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y el Servicio de Conservación de Carreteras.

El personal sanitario valoró y atendió a los afectados antes de trasladar a cinco de ellos a distintos centros hospitalarios. Los servicios policiales colaboraron con los equipos de emergencia e instruyeron el correspondiente atestado, mientras que el personal de Conservación de Carreteras realizó tareas de limpieza en la calzada.