Detienen a una trabajadora por robar en un complejo turístico 46.000 euros en joyas, dinero y objetos

Hay otras dos personas implicadas por delitos de receptación relacionados con los objetos sustraídos en el sur de Gran Canaria, entre los que había un reloj valorado en 40.000 euros

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en el marco de la operación LADYKELLY JEWELRY, ha esclarecido diversos delitos contra el patrimonio cometidos entre los meses de marzo y abril de 2026 en un complejo turístico y en dependencias laborales del sur de Gran Canaria. Han detenido por ellos a una mujer como presunta autora de diversos delitos de hurto, robo con fuerza y estafa. Asimismo, se ha detenido e investigado a otras dos personas por su presunta implicación como receptadores de la mercancía robada.

Dos agentes de la Guardia Civil. Imagen cedida

Robos en habitaciones de alojamientos turísticos

La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán, se inició tras la recepción de varias denuncias presentadas entre finales de marzo y abril de 2026 por distintos usuarios de un establecimiento de alojamiento turístico. Las víctimas comunicaron la desaparición de joyas, relojes, dispositivos electrónicos y otros efectos de elevado valor económico del interior de sus habitaciones.

De forma paralela, comenzaron a investigar otros hechos ocurridos en dependencias de uso exclusivo para trabajadores del mismo complejo. Allí forzaron varias taquillas y sustrajeron dinero en efectivo, tarjetas bancarias y otros efectos personales.

Una trabajadora del complejo

Las investigaciones, desarrolladas por los especialistas del Área de Investigación, permitieron determinar que los hechos respondían a un mismo patrón delictivo. Los investigadores analizaron exhaustivamente las denuncias, realizaron inspecciones técnicas y efectuaron la lectura de los registros electrónicos de acceso de las habitaciones afectadas. Esta línea de investigación resultó determinante, ya que permitió situar a una misma trabajadora accediendo a todas las dependencias relacionadas con los hechos denunciados.

Entre los efectos sustraídos figuran diversas joyas, un reloj de alta gama valorado en aproximadamente 40.000 euros, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.

El montante total de lo sustraído asciende a alrededor de 46.000 euros, pudiendo recuperar efectos valorados en aproximadamente 3.500 euros gracias a las gestiones realizadas por los investigadores en establecimientos de compraventa de objetos de segunda mano y metales preciosos.

Vendía rápidamente lo robado

Los agentes lograron acreditar que la presunta autora actuaba aprovechando el acceso legítimo que tenía a determinadas habitaciones, seleccionando principalmente joyas y objetos de pequeño tamaño y alto valor económico. Asimismo, constataron que varias de las sustracciones ocurrieron en un corto periodo de tiempo y que algunos de los efectos se vendieron apenas horas después de su desaparición.

La investigación también permitió esclarecer un segundo bloque de hechos relacionado con el forzamiento de 21 taquillas ubicadas en una zona de uso interno del establecimiento. La presunta autora habría aprovechado una visita posterior a la finalización de su relación laboral para acceder al recinto y violentar numerosas taquillas de antiguos compañeros de trabajo, provocando importantes daños materiales y apoderándose de dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Detenciones

Como resultado de la investigación, los agentes procedieron a la detención de la presunta autora material de los hechos el pasado día 15 de julio, a quien se le atribuyen tres delitos de hurto, un delito continuado de robo con fuerza y un delito continuado de estafa mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias en grado de tentativa.

Durante las diligencias posteriores a la detención, los investigadores abrieron una nueva línea de trabajo relacionada con el destino de algunos de los objetos sustraídos, especialmente un reloj de alta gama valorado en 40.000 euros. Las gestiones practicadas permitieron identificar a otras dos personas presuntamente relacionadas con la recepción y comercialización de efectos procedentes de la actividad delictiva.

Como consecuencia, una de ellas fue detenida como presunta autora de un delito de receptación y otra fue investigada por el mismo delito. Estas actuaciones han permitido ampliar el alcance de la operación más allá de la autora material, centrándose también en quienes presuntamente facilitaron la ocultación o distribución de los objetos sustraídos.

Precio de venta posterior

Entre los aspectos más llamativos de la investigación destaca la diferencia existente entre el elevado valor real de algunos de los efectos sustraídos y el importe por el que presuntamente fueron ofrecidos o comercializados posteriormente, circunstancia que despertó el interés de los investigadores y constituyó un indicio relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, competente para el conocimiento de los hechos, continuándose las gestiones para la localización y recuperación de otros efectos aún pendientes.