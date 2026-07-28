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Encuentran en buen estado al hombre de 72 años que se buscaba en Guía de Isora

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El hombre, de 72 años, estaba desaparecido desde este domingo 26 de julio en Guía de Isora, y lo buscaban entre Punta Blanca hasta y el Hotel Abama

La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Guía de Isora

La Guardia Civil ha informado de que el hombre de 72 años que se buscaba desde el domingo en el municipio de Guía de Isora (Tenerife) ha sido encontrado en buen estado.

La Guardia Civil dirigía un dispositivo de búsqueda en los alrededores de Alcalá, Piedra Hincada y la franja costera comprendida entre Punta Blanca y la zona del hotel Abama.

El Instituto Armado solicitó la colaboración ciudadana para encontrar al desaparecido que, según ha informado, fue hallado este lunes por la noche en buen estado.

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