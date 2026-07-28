Se desaconseja el baño tras conocer el resultado de las analíticas realizadas en las aguas de Punta del Camello, junto a la Playa de El Reducto, en Arrecife

El Área de Salud de Lanzarote ha notificado este martes al Ayuntamiento de Arrecife que las analíticas al agua de la Punta del Camello, junto a El Reducto, han detectado niveles elevados de contaminación. En concreto, en la zona del aliviadero de la red de saneamiento del Consorcio insular del agua.

El Ayuntamiento ha asegurado que había solicitado a Salud Pública la realización de análisis en ese enclave del litoral. Lo hizo al detectarse durante el pasado fin de semana vertidos de aguas residuales junto a ese aliviadero.

La Policía Local de Arrecife constató esos vertidos y levantó acta.

Bandera roja en la playa El Reducto por posibles vertidos contaminantes / RTVC

Presencia de aguas residuales

La concejala de Playas y de Medio Ambiente, Davinia Déniz, ha requerido a los responsables del Consorcio del Agua que verifiquen unas bombas de impulsión. En concreto, las ubicadas en las zonas próximas al edificio del Cabildo de Lanzarote y en la calle Portugal.

Déniz considera que la presencia de aguas residuales en esa zona puede ser consecuencia de la reciente rotura de la tubería de impulsión de las aguas de saneamiento en el barrio de Argana Alta. Esta bombea las aguas procedentes de Playa Honda y la zona baja de Arrecife hacia la depuradora en Montaña Mina.

El Ayuntamiento de Arrecife ha requerido al Consorcio que revise el estado de estas estaciones de bombeo en la Punta del Camello y calle Portugal. Quiere que determine las causas de los vertidos detectados en el aliviadero.

Ante esta confirmación de Salud Pública, la Concejalía de Playas de Arrecife mantiene activado el protocolo. Sigue desaconsejando el baño en las aguas de esta zona del litoral de Arrecife. La bandera roja permanece izada.