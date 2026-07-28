Programa de las Fiestas de San Lorenzo 2026

La alcaldesa, Carolina Darias, dará el pregón el próximo 31 de julio, dando inicio a 16 días de actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Comisión de Fiestas de San Lorenzo han presentado este martes la programación de las Fiestas de San Lorenzo 2026, Fiesta de la Ciudad y Fiesta de Interés Turístico de Canarias, que se celebrarán del 31 de julio al 16 de agosto con más de medio centenar de actos populares, religiosos, culturales y de ocio para todos los públicos.

Presentación de las Fiestas de San Lorenzo 2026

La presentación del programa contó con la participación de la concejala de Fiestas, Betsaida González; la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín; y el presidente de la Comisión de Fiestas de San Lorenzo, José García.

La concejala de Fiestas destacó que estas celebraciones «forman parte del verano de la ciudad» y agradeció el trabajo realizado por la Comisión de Fiestas y el conjunto de vecinos y vecinas de San Lorenzo para hacer posible una nueva edición. Asimismo, señaló que el pregón que ofrecerá la alcaldesa, Carolina Darias, el próximo 31 de julio marcará el inicio de «16 días de actividades para todas las edades, con grandes conciertos, actuaciones y propuestas para disfrutar en familia».

González subrayó además que el pueblo de San Lorenzo volverá a convertirse en un punto de encuentro para la ciudadanía durante el mes de agosto, especialmente la noche del 9 al 10 de agosto con el tradicional espectáculo pirotécnico, e invitó a la ciudadanía a sumarse a estas fiestas.

Por su parte, la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín, resaltó que estas fiestas representan «identidad, arraigo y cultura» y puso en valor el trabajo coordinado entre la Comisión de Fiestas y los distintos servicios municipales para garantizar el correcto desarrollo de la programación.

Seguridad, limpieza y novedades

En este sentido, la concejala explicó que durante las últimas semanas el Servicio Municipal de Limpieza ha retirado alrededor de 9.000 kilos de restos vegetales para reforzar la seguridad ante las altas temperaturas. Asimismo, destacó el dispositivo especial que desplegará la Concejalía de Seguridad, junto al resto de servicios municipales, para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiestas de San Lorenzo agradeció la colaboración del Ayuntamiento y de los servicios municipales, que «llevan meses trabajando para que las fiestas sean un éxito». Invitó a vecinos, vecinas y visitantes de toda la isla a participar en una programación que mantiene la tradición y la identidad del pueblo.

Entre las principales novedades de esta edición destacó la ampliación del tradicional volcán de voladores, que pasará de seis a ocho puntos de lanzamiento, con un total de 504 kilos de material pirotécnico entre la quema de castillos y los volcanes, 46 kilos más que el pasado año. Asimismo, la procesión del santo ampliará su recorrido, discurriendo desde el puente del Barranco de San Lorenzo hasta el puente del Barranco del Pintor.

El programa incluye, además, citas tradicionales como la romería-ofrenda, el Festival Folclórico con grupos de Lanzarote y Extremadura, la Gala Drag, las verbenas populares y actuaciones musicales de artistas como Tutto Durán, La Trova, Los 600 y diversos espectáculos tributo, consolidando a San Lorenzo como uno de los principales referentes festivos del verano en Las Palmas de Gran Canaria.

Rueda de prensa de la presentación de las Fiestas de San Lorenzo 2026

Programa de las Fiestas

Los actos comenzarán el viernes 31 de julio con la tradicional subida de la bandera del Santo Patrón a las 12:00 horas, acompañada del repique de campanas y un pasacalle de papagüevos con la Banda Guiniguada. Por la noche, a las 21:30 horas, la plaza acogerá el pregón de las fiestas, que este año correrá a cargo de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. La jornada inaugural concluirá con el concierto del grupo Los Salvapantallas, encargado de dar el pistoletazo de salida al programa festivo.

Durante el fin de semana, el sábado 1 de agosto estará marcado por las tradiciones, con el torneo de dominó desde las 11:00 horas y, por la tarde, la XXXIV Romería-Ofrenda al Santo Patrón, que partirá a las 18:30 horas desde la Casa Pico. La jornada culminará con la tradicional Noche Canaria, que reunirá sobre el escenario a distintas agrupaciones del folclore isleño para prolongar el ambiente festivo hasta bien entrada la noche.

El domingo 2 de agosto arrancará con el tradicional Mercado Agrícola de San Lorenzo y la V Muestra de Artesanía Tasate, que volverán a convertir el casco histórico del pueblo en un escaparate para el producto local y la artesanía canaria. La mañana se completará con una actuación folclórica, castillos hinchables y talleres infantiles dirigidos a los más pequeños. Ya por la noche, a partir de las 21:30 horas, se celebrará el XVI Memorial Antonio Martel y Lorenzo Suárez, con la elección del Romero y la Romera Mayor de las Fiestas y un espectáculo que combinará música y baile tradicional.

Actos culturales y de homenaje

El programa continuará el lunes 3 de agosto con una de las grandes citas culturales de las fiestas. A partir de las 21:30 horas tendrá lugar el XXXIV Festival Nacional de Folclore Isla de Gran Canaria, que reunirá en San Lorenzo a agrupaciones procedentes de distintos puntos del país junto a formaciones canarias, consolidando un año más este encuentro como una referencia para la difusión del folclore y las tradiciones populares.

La programación seguirá el martes 4 de agosto con una propuesta de carácter cultural e histórico. A las 18:30 horas se presentará en el templo parroquial el libro ‘Familias de San Lorenzo a través de los matrimonios (1681-1901)’, obra del investigador Óscar Bruno Falcón Rodríguez. Posteriormente, las atracciones ofrecerán precios especiales con motivo del Día de la Familia y, a las 21:30 horas, el escenario principal acogerá una nueva velada musical con las actuaciones del Grupo Atacayte y Son de la Loma.

El miércoles 5 de agosto estará dedicado al patrimonio local. A las 18:30 horas se celebrará una nueva Jornada de Patrimonio con la conferencia ‘Luz, fuego y estruendo en la fiesta canaria: de las luminarias barrocas a los fuegos de San Lorenzo’, impartida por Gustavo Alejo Trujillo Yáñez. Ya por la noche, a las 21:30 horas, regresará una de las citas más esperadas por las familias del pueblo con la celebración de la Escala en Hi-Fi Teresa Guzmán Delgado.

El jueves 6 de agosto, Día de los Mayores, comenzará a las 19:00 horas con una merienda de convivencia en el CEIP San Lorenzo. A continuación, a las 21:30 horas, los asistentes disfrutarán del espectáculo ‘Homenaje’, protagonizado por Elías Uche y el Mariachi Peleón, en una velada especialmente dedicada a reconocer la contribución de las personas mayores a la vida social del pueblo.

Gala Drag, tributo musical y Fuegos de San Lorenzo

El ambiente festivo irá en aumento el viernes 7 de agosto, cuando, a las 21:30 horas, se celebrará la Gran Gala Drag Queen, presentada por Roberto Herrera y con la participación de algunos de los drags más destacados del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La velada contará además con varias actuaciones musicales y de danza, antes de dar paso a la tradicional Noche de la Reinona, que prolongará la fiesta hasta la madrugada.

La víspera del día grande, el sábado 8 de agosto, comenzará desde primera hora con el tradicional repique de campanas y la traca de voladores, una manifestación de fervor popular impulsada por la promesa de los vecinos de El Ebro. A mediodía tendrá lugar el V Encuentro de Papagüevos, que volverá a reunir a las figuras tradicionales de distintos municipios de Gran Canaria acompañadas por la Banda Guiniguada, seguido de un espectáculo infantil para toda la familia. Ya por la noche, a las 21:30 horas, el escenario principal acogerá los conciertos de los grupos previstos por la organización, que pondrán la banda sonora a la cuenta atrás hacia el momento más esperado de las fiestas.

Ya en la madrugada del domingo 9 de agosto, a la 01:00 horas, tendrá lugar la Gran Quema de Fuegos Artificiales y el Volcán de Voladores en honor al Santo Patrón, una manifestación única de luz, sonido y emoción, declarada Fiesta de Interés Turístico de Canarias. Considerado uno de los espectáculos pirotécnicos más emblemáticos del Archipiélago, este acto volverá a convertirse en el corazón simbólico y sentimental de las Fiestas de San Lorenzo.

Actos tradicionales

La jornada continuará con la celebración de la 164ª Feria de Ganado, que abrirá sus puertas desde las 08:30 horas en los alrededores del centro de salud. A las 12:00 horas se celebrará la Solemne Función Religiosa en la Parroquia Matriz y, a continuación, la imagen del Santo Patrón recorrerá las calles del pueblo en procesión, acompañada por la banda de música prevista para la ocasión.

Durante el recorrido tendrá lugar también el desfile de los ejemplares premiados en la feria ganadera y el acto concluirá con el tradicional brindis institucional en el CEIP San Lorenzo.

Por la noche, a partir de las 21:30 horas, se celebrará la Gran Gala de San Lorenzo, uno de los actos más emotivos del programa festivo. Durante la ceremonia se entregarán las distinciones de Madre Mayor, Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo, además de rendirse homenaje a las personas y entidades distinguidas este año por la Comisión de Fiestas. La velada concluirá con el espectáculo musical previsto para poner el broche de oro al día grande de las celebraciones.

Recta final de las fiestas

Tras los actos principales del fin de semana, las fiestas continuarán el martes 11 de agosto con el IV Encuentro Folclórico El Molino de San Borondón, una cita que reunirá sobre el escenario a distintas agrupaciones de Gran Canaria para seguir poniendo en valor la música y las tradiciones populares del Archipiélago.

El miércoles 12 de agosto, las familias volverán a disfrutar de precios reducidos en las atracciones con motivo del Día de la Familia. La jornada concluirá, a las 21:30 horas, con una noche de humor protagonizada por Maestro Florido y su espectáculo ‘2026 ¡Y pimba!’, una de las propuestas más esperadas del programa.

El jueves 13 de agosto estará dedicado a la música en directo con el concierto del grupo Mujeres D, que subirá al escenario a partir de las 21:30 horas para ofrecer un recorrido por algunos de los grandes éxitos del pop y el rock nacional e internacional.

El ambiente festivo continuará el viernes 14 de agosto con la tradicional Noche Latina. A partir de las 22:00 horas, el público podrá disfrutar del concierto de Tutto Durán y del espectáculo Un paseo por las estrellas, en una velada para la que la organización invita a asistir vestida de blanco como símbolo de convivencia y celebración.

Últimos días

El sábado 15 de agosto, festividad de la Bienaventurada Virgen del Buen Suceso, copatrona del pueblo, comenzará con una exposición de camiones en los alrededores del centro de salud. A las 11:30 horas se celebrará la Solemne Función Religiosa y, a continuación, la tradicional procesión de la imagen de la Virgen por las calles del pueblo. La jornada festiva continuará con la Fiesta de la Espuma y, por la noche, a partir de las 21:30 horas, el escenario principal acogerá el espectáculo ‘Paradise’, tributo a Coldplay, seguido de una verbena amenizada por Las Ladys del Swing.

El domingo 16 de agosto, última jornada del programa oficial, se celebrará la II Feria de la Papa de San Lorenzo, que compartirá protagonismo con el tradicional Mercado Agrícola y una actuación folclórica. A partir de las 14:00 horas tendrá lugar la Verbena del Solajero, con las actuaciones de Haché Tamarindos y Yoni y Aya, antes de que una traca final de voladores ponga el broche definitivo a las Fiestas de San Lorenzo 2026.

Como cierre simbólico de las celebraciones, el sábado 22 de agosto se organizará una excursión a la Playa de Mogán, una actividad ya consolidada en el programa festivo y para la que será necesario inscribirse previamente a través de la Comisión de Fiestas.

Actos religiosos

Como es tradición, los actos religiosos volverán a ocupar un lugar central en las Fiestas de San Lorenzo. Desde el viernes 31 de julio dará comienzo el Novenario en honor al Santo Patrón, con eucaristías diarias y el rezo de la Novena, ofreciendo cada jornada la celebración por las intenciones de los distintos barrios de la parroquia, tanto por sus vecinos vivos como por los difuntos. El templo permanecerá abierto una hora antes de cada celebración.

El lunes 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, se celebrará la Solemne Función Religiosa en honor al diácono y mártir, seguida de la tradicional procesión por las calles del pueblo. Al día siguiente tendrá lugar la eucaristía en memoria de todos los fieles difuntos de la parroquia, mientras que del 12 al 14 de agosto se desarrollará el triduo en honor a la Bienaventurada Virgen del Buen Suceso, copatrona de San Lorenzo. La programación religiosa culminará el 15 de agosto con la Solemne Función Religiosa y la posterior procesión de la venerada imagen de la Virgen por las calles del pueblo.