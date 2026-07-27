Amenaza con un arma y una navaja a varias personas en La Isleta

El detenido presuntamente intentó agredir con una navaja a otro hombre, que logró esquivar el ataque gracias a la intervención del resto de presentes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un varón al que le constan más de treinta antecedentes policiales, como presunto autor de los delitos de amenazas graves y tentativa de lesiones, tras protagonizar un grave incidente en la vía pública en el barrio de La Isleta, en el que intimidó a varias personas utilizando un arma de fuego simulada y una navaja.

La Policía Nacional detiene a un hombre tras amenazar con un arma simulada y una navaja a varias personas en plena vía pública

Agresión sorpresiva

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 26 de julio, cuando una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que realizaba labores de prevención de la delincuencia y mantenimiento de la seguridad ciudadana, observó una reyerta en una calle del barrio capitalino.

Los agentes detuvieron el vehículo policial e intervinieron de inmediato para restablecer el orden, separando a los implicados e identificando a las personas presentes.

Durante las manifestaciones recabadas en el lugar, varios testigos coincidieron en señalar que el ahora detenido se había aproximado a ellos sin mediar provocación alguna y, de forma sorpresiva, había exhibido un arma de fuego simulada.

La Policía Nacional detiene a un hombre tras amenazar con un arma simulada y una navaja a varias personas en plena vía pública

Acto seguido, extrajo una navaja con la que presuntamente amenazó de forma directa a uno de los presentes, llegando incluso a realizar un movimiento de acometimiento con intención de apuñalarlo.

La víctima consiguió esquivar el ataque gracias a su rápida reacción y a la intervención del resto de personas que se encontraban en el lugar, evitando que se produjeran lesiones.

La Policía Nacional detiene a un hombre tras amenazar con un arma simulada y una navaja a varias personas en plena vía pública

Detenido

Ante la gravedad de los hechos y una vez realizadas las comprobaciones oportunas, los agentes procedieron a su detención y le intervinieron además tras el realizarle un cacheo de seguridad, una navaja y un arma de fuego simulada, presuntamente utilizadas durante el incidente.

La Policía Nacional detiene a un hombre tras amenazar con un arma simulada y una navaja a varias personas en plena vía pública

Asimismo, las consultas efectuadas en las bases de datos policiales permitieron comprobar que al detenido le constaba una prohibición de portar armas en vigor.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial competente.