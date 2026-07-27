La defensa de un exasesor de Cospedal dice que Kitchen fue legal

El que fuera asesor del Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha se defiende asegurando que Kitchen fue una operación de inteligencia legal, por lo que pide ser absuelto

La defensa de Andrés Gómez Gordo, policía que fue asesor en el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, ha pedido la absolución de este inspector tras defender que Kitchen fue una operación de inteligencia legal, y no una operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Gómez Gordo, director general de Documentación y Análisis en Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015, enfrenta una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía y fue una de las personas que pagó al exconductor de Bárcenas Sergio Ríos con fondos reservados. Según la investigación, el excomisario Villarejo lo apodaba Andy o Cospedín.

La exsecretaria general del PP María Dolores del Cospedal se dispone a comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga la presunta trama urdida para espiar y robar documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas en la denominada operación Kitchen, este jueves, en el Congreso de los Diputados. EFE/Mariscal

Intervenciones «puntuales»

Durante el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, su defensa ha negado este lunes que este inspector captase al chófer de Bárcenas como confidente en 2013 y ha defendido que solo le presentó al excomisario José Manuel Villarejo siguiendo órdenes del entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino.

Según su letrada, Gómez Gordo tuvo intervenciones puntuales en un operativo legal que perseguía el patrimonio del extesorero del PP. La defensa ha negado su implicación en los seguimientos a Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, en el trato que el exsenador recibió en prisión preventiva o en la supuesta entrada en un taller de pintura o el volcado de dispositivos móviles, cuya veracidad ha puesto en duda.

Esta defensa ha limitado la actuación de Gómez Gordo al pago de tres mensualidades al chófer con fondos reservados en 2015, cuando el inspector volvió a trabajar como policía en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), y a la introducción en 2015 por orden del DAO de una nota informativa en el sistema interno de la Policía, GATI, sobre la investigación hecha a Bárcenas desde 2013, que generó cruces con el caso Gürtel.

No ecibió información del chófer

Según esta parte, Gómez Gordo no recibió información por parte del conductor de Bárcenas durante el tiempo que fue asesor en el Gobierno de Cospedal, un período en el que mantuvieron un contacto meramente social, y cuando en 2015 le abonó mensualidades por orden de sus superiores el chófer estaba ya «latente».

Además, esta defensa ha enmarcado los mensajes intercambiados entre Gómez Gordo y el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también acusado, sobre Bárcenas en comentarios sobre el comportamiento del extesorero y su «inequívoca intención de hacer daño, que no se concretaba en nada material».

Como la defensa de Villarejo, la letrada de Gómez Gordo ha negado la credibilidad de Bárcenas y ha recalcado que su representado actuó dentro de la legalidad y siguiendo órdenes de sus superiores, al tiempo que ha puesto en duda la veracidad tanto de grabaciones que figuran en la causa como de las anotaciones de Villarejo, cuya interpretación considera «sesgada».