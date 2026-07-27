El Teatro Pérez Galdós inaugura su temporada de danza con el Ballet Nacional

Entre los meses de septiembre y noviembre, el Teatro Pérez Galdós presenta una temporada de danza con seis citas imprescindibles

El Teatro Pérez Galdós abre una nueva temporada poniendo especial énfasis en la programación de danza, reuniendo a algunas de las compañías y creadores más destacados del panorama nacional, estrenos, talento emergente y grandes citas internacionales. Del Ballet Nacional de España al Festival Internacional MASDANZA, pasando por el estreno absoluto de ‘Liberté’, la danza contemporánea de Haatik Dantza y la relectura lorquiana de Taiat Dansa, el escenario del Galdós ofrecerá entre septiembre y noviembre un recorrido por diferentes lenguajes, estéticas y formas de entender el movimiento, consolidando su compromiso con una disciplina que vive uno de sus momentos de mayor proyección.

‘Afanador’

Inauguración

El 10 de septiembre, a las 20:00h, la temporada arranca de la mano del Ballet Nacional de España con ‘Afanador’, espectáculo inaugural del Festival TEMUDAS que organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una de las grandes citas del inicio de la temporada. Esta creación forma parte del imaginario del fotógrafo colombiano Ruven Afanador, especialmente de sus libros ‘Ángel Gitano’ y ‘Mil Besos’, dos trabajos que capturan la mirada del flamenco y sus figuras.

Lejos de reproducir las imágenes del fotógrafo, ‘Afanador’ se define como una continuación de su obra. Esta propuesta se adentra en la tensión entre la composición fotográfica y coreográfica, tratando de capturar el instante posterior a la toma de las imágenes de Ruven. En escena, el Ballet Nacional de España ejecuta una pieza donde el flamenco aparece atravesado por una lente deformante hecha de sueño y deseo, con un giro a la tradición de dicho estilo. El universo del fotógrafo dialoga aquí con una mirada escénica que deja atrás el mundo conocido para representar uno nuevo.

Segunda cita

La segunda cita de la temporada de danza, comprendida también dentro de la programación del Festival TEMUDAS, como aportación del propio teatro a su programación de esta edición, será el 26 de septiembre, a las 20:00h, con ‘Liberté’, de la Compañía Flamenca Rocío Pozo. Este estreno absoluto, cuya producción cuenta con la colaboración de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, propone una creación escénica de flamenco contemporáneo que aborda la desconexión con lo esencial, una de las grandes heridas del ser humano.

‘Liberté’

A través del movimiento, el cante, la música en directo y la fuerte carga semiótica de la obra, la pieza plantea un viaje por el agotamiento, la fragilidad, la caída y la luminosa posibilidad de recuperar el alma. En ‘Liberté’ son cinco los intérpretes que, sobre el escenario, dan vida a estados reconocibles dentro de la temática, como la rutina mecánica, el vacío, la lucha interna o la necesidad de recordar quiénes somos.

OTS

El 3 de octubre le llega el turno a ‘OTS’, una pieza de danza contemporánea creada por la compañía vasca Haatik Dantza. Esta propuesta, sube a las tablas del Teatro Pérez Galdós una mirada poética y física de la memoria colectiva y las huellas culturales que atraviesan a diferentes generaciones. A partir de referencias vinculadas al imaginario vasco de los años 70, la obra construye un relato donde el presente contrasta y dialoga con el pasado. ‘Haatik Dantza’ forma parte del Programa Platea, siendo una apuesta del Teatro Pérez Galdós por incluir en su programación lo mejor de la danza nacional.

‘OTS’

Lejos de vertebrarse únicamente en el sentimiento de nostalgia, ‘OTS’ trabaja la memoria como una materia viva, capaz de volver al cuerpo y transformarse desde la escena. La música y el movimiento se cruzan en una creación que escucha lo heredado para traerlo al ahora, convirtiendo la danza en un espacio de encuentro y reflexión. Esta propuesta destacó en la fase de selección de los XXIX Premios Max, donde obtuvo cinco candidaturas: Mejor creación de danza, Mejor coreografía, Mejor composición musical, Mejor intérprete masculino (Jon Arsuaga) y Mejor elenco de danza.

MASDANZA

En el mes de octubre, el Teatro Pérez Galdós vuelve a convertirse en uno de los sitios claves de MASDANZA. El Festival Internacional de Danza Contemporánea Moderna celebra los días 15 y 16 de octubre sus Certámenes de Solos y Coreográfico, mientras que el 17 de octubre se llevará a cabo la Gala de Ganadores, con la entrega de premios y la presentación de las piezas finalistas.

Festival MASDANZA

MASDANZA se ha consolidado como una plataforma de extraordinario prestigio para jóvenes creadores de todo el mundo. Año tras año, la calidad de las solicitudes recibidas y la proyección internacional del festival confirman su papel como espacio de impulso, visibilidad y conexión de la danza con el mundo profesional.

Las hijas de Bernarda

El cierre de esta temporada de danza llegará el 28 de noviembre con ‘Las hijas de Bernarda’, de la compañía Taiat Dansa, una relectura coreográfica del clásico y última creación literaria de Federico García Lorca. Las creadoras de esta pieza, Meritxell Barberá e Inma García, desplazan el foco de la figura de Bernarda para llevar a sus cinco hijas. Otra de las obras que forman parte del Programa Platea, incluida en la nueva temporada de Danza del Teatro.

‘Las hijas de Bernarda’

La pieza observa con detenimiento los lados ocultos que Lorca no inmortalizó sobre el papel. El encierro, la angustia y los conflictos de la casa en luto se reflejan en el escenario desde la mirada de hermanas que se envidian, que se vigilan y, en muchas ocasiones, se traicionan. Esa forma sutil de control concede a la obra una intensidad opresiva, donde la feminidad aparece como un conjunto de normas que estructura el cuerpo, la práctica y los afectos de manera coaccionada, entre la resistencia y la violencia. Taiat Dansa traslada ese territorio al lenguaje del cuerpo para abordar temas universales como la opresión, las tensiones familiares, la crítica social y la lucha por la libertad y la identidad.

Las localidades pueden adquirirse a través de la página teatroperezgaldos.es así como en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 h y en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de 16:00 a 21:00 h de lunes a viernes.